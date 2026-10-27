La elección de Harry Kane como mejor jugador del último año generó muchas críticas. El despropósito de que lo hayan puesto quinto.

Pasión, emoción, industria, negocio. El fútbol es el deporte que se transformó en la actividad cultural masiva de mayor impacto en el mundo. A los periodistas deportivos se nos terminaron las palabras para definirlo, como nos pasa con Messi .

¿Si ningún otro genera lo que genera Lionel en términos de las cuatro palabras utilizadas al principio, cómo puede ser que un premio como el Balón de Oro no sea para él?

No solo no se lo dieron al hijo de Jorge y Celia, sino que lo pusieron quinto. No alcanzan los signos de exclamación para manifestar lo risueño que suena.

En las charlas de café suele decirse "ven el fútbol de espaldas" y en Paren La Mano se escuchó "Messi juega al tenis, ¿no?".

Se leen y escuchan algunos buscafama diciendo que Leo "no fue el mejor en el año calendario".

A Messi le alcanza jugando en la MLS para sacarle mucho campo al resto, como se notó en el Mundial 2026. Con ese torneo que hizo debería sobrarle para ganarlo, porque fue el futbolista que más transmitió en términos de pasión y emoción y el que más generó en términos de industria y negocio.

Messi tendrá este martes su último partido vistiendo la camiseta Argentina.

El partido con Inglaterra

Este año se dio un partido donde Kane y Messi fueron los capitanes. Siempre es un deporte colectivo, pero las responsabilidades no son iguales entre los protagonistas. El 9 inglés y el 10 de Argentina tenían el brazalete y la carga de ser referentes en ese duelo de semifinales de Mundial.

No solo ganó Argentina con dos intervenciones decisivas de Messi, sino que hubo una jugada en el primer tiempo que quedó en la memoria del fútbol mundial, sobre todo en la nuestra.

Kane le quiso sacar la pelota a Leo y salió rebotado como si fuera un muñeco de plástico. Messi lo gambeteó gambeteó, aguantó el golpe con 39 años y recibió después una dura infracción cuando buscaba el arco rival.

Todo eso lo hizo bajo presión porque fue el espectáculo deportivo con mayor peso simbólico en mucho tiempo.

Harry Kane gano el Balón de OroFue domado por Messi con 39 años https://t.co/vWBSO573ir — PES Out of Context (@NoContextPES) October 26, 2026

Es poco serio que se utilice la Bundesliga como argumento para darle el premio a Kane. Lo que hizo en la Champions pasada huele a poco para un Balón de Oro, porque sus muchos goles no alcanzaron para llegar a la final.

Harry es buenísimo. Jugador total, de época. En un 9 con pase, cabezazo, remate con los dos perfiles, asiste y es un muy bueno en casi todos los rubros técnicos.

Igualmente, que se imponga en un premio donde está nominado Messi solo puede darse en estas instancias, más cercanas a la burocracia que a lo humano.

Mbappé segundo, Lamine tercero y Rodri cuarto

En las consideraciones futbolísticas, a algunos les gusta más Kylian Mbappé, que todavía no sabe cuánto pesa la "orejona" (igual que Kane) y en Real Madrid tiene serios problemas de liderazgo, más allá de que hace un gol cada vez que respira.

Otros gustan del chico del Barcelona, que puede ganar todo lo que quiera, pero todavía le falta sopa y carisma para ser inolvidable. En el Mundial no tuvo un solo partido arriba de los seis puntos y hace poco él mismo salió a decir que fue clave en la final porque "juntó marcas" en la jugada del gol de Ferrán Torres.

Siguiendo la lógica de los electores, que un volante central como Rodri haya sido elegido por encima de Messi, solo puede argumentarse con lo ocurrido en la final que España le ganó a Argentina. Porque a nivel clubes, el actual mediocampista del Barcelona estuvo lejos de su mejor nivel en el City.

Sin embargo, ese mismo axioma parece que no alcanzó en la comparación entre el Diez y Kane. Otra contradicción más.

Mientras esté en actividad, es muy raro (por utilizar palabras elegantes) que no le den el Balón de Oro a Messi.

Por contexto, talento, magia y emoción despertada, Leo es solo comparable con Diego. Y quienes hemos llorado de alegría y de tristeza con y por ellos, no ponemos a ninguno arriba y agradecemos que hayan nacido en este suelo.