En que puesto terminó Lautaro Martínez en la votación del Balón de Oro.

Junto con Lionel Messi, el delantero del Inter de Milán era el otro argentino nominado a llevarse el gran galardón.

Como suele suceder, a pocas horas de que se de a conocer al ganador de Balón de Oro , los canales oficiales de la revista France Football poco a poco fueron comunicando los puestos en los que finalizaron cada uno de los nominados en el ranking de los más votados por los periodistas. Y fue durante los primeros minutos que apareció el nombre de uno de los argentinos presentes en la nómina: el delantero del Inter de Milán , Lautaro Martínez .

Después de que se conozca la noticia de que Lionel Messi no viajaría a Londres para la gala de premiación, la cuenta del Balón de Oro reveló que el Toro, el otro argentino nominado para quedarse con el premio, terminó en el 22° puesto del ranking. En la que fue su quinta nominación para quedarse con este galardón, el ex Racing Club se ubicó por delante de Nuno Mendes (23°), Luis Díaz (24°), Marquinhos (25°), Dayot Upamecano (26°), Bruno Fernandes (27°), Julián Quiñones (28°), William Saliba (29°) y Sadio Mané (30°).

El delantero de 29 años volvió a cerrar una temporada demostrando un gran nivel individual y ayudando al Inter a quedarse con dos títulos. Con una 25/26 en la que aportó 24 goles y 6 asistencias en 41 partidos, el Toro llevó al Nerazzurri a quedarse con la Serie A y con la Copa de Italia.

Como si esto fuera poco para el ex Racing, cerró su gran temporada con la frutilla del postre en el Mundial. Allí, con presencias en todos los partidos menos en la final, el Toro destacó convirtiendo tres goles, dentro de los que resaltó el 2-1 a Inglaterra, y dando una asistencia -para el 3-2 de Enzo Fernández a Egipto-.

El proceso de votación en el Balón de Oro

El ganador del Balón de Oro y el ranking de los mejores futbolistas se define mediante un jurado internacional integrado por periodistas especializados. Para el premio masculino, participa un representante de cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking de selecciones de la FIFA utilizado para esta edición. En la categoría femenina, el jurado está integrado por representantes de los 50 países mejor ubicados en el ranking correspondiente.

Cada periodista recibe una lista de 30 candidatos para el premio masculino o femenino, según la categoría que le corresponda. A partir de esa nómina, debe seleccionar a 10 futbolistas y ordenarlos según sus méritos. La lista de nominados fue elaborada por la redacción de France Football y miembros de L'Équipe, con participación de representantes vinculados a la edición anterior y embajadores de la UEFA.

Cada integrante del jurado ordena a sus 10 futbolistas elegidos. El sistema asigna los siguientes puntos:

1.º puesto - 15 puntos

2.º puesto - 12 puntos

3.º puesto - 10 puntos

4.º puesto - 8 puntos

5.º puesto - 7 puntos

6.º puesto - 5 puntos

7.º puesto - 4 puntos

8.º puesto - 3 puntos

9.º puesto - 2 puntos

10.º puesto - 1 punto

Al finalizar la votación, se suman los puntos obtenidos por cada candidato. El futbolista con la mayor cantidad de unidades se queda con el Balón de Oro.