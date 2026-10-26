Los jugadores claves que perderá Boca durante la Fecha FIFA, pensando en las semifinales de Copa Argentina.

De la mano del Vasco Arruabarrena , y cuándo ya queda poco para cerrar otro año de competencias, todo el mundo Boca se encuentra ilusionado con alzar copas en las próximas peleas. Marchando líder en la tabla anual, a la espera de los playoffs del Torneo Clausura y de la final de la Copa Sudamericana , el Xeneize también piensa en el duelo de semifinales de Copa Argentina contra Banfield . Eso sí, para ese partido, que cae en plena Fecha FIFA , el conjunto azul y oro tendrá algunas bajas de peso.

Para empezar, Leonel Flores y Milton Delgado cuentan con altas probabilidades de ser convocados por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, lo cual significa que Boca podría perder a cuatro futbolistas titulares para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield que tendrá lugar el 14 de noviembre.

Así lo confirmó Diego Monroig en SportsCenter: "Lionel Scaloni está pensando seriamente y evaluando la posibilidad concreta de convocar a Leo Flores y a Delgado para la próxima fecha FIFA. De confirmarse, Boca perderá frente a Banfield a Flores, a Delgado, posiblemente a (Miguel) Merentiel y a la espera de lo que suceda con (Álvaro) Montero en la Selección Colombia".

Además del caso de los dos jugadores surgidos en el club, en lo que significaría el primer llamado a la selección mayor para el mediocampista, Uruguay había confirmado el viernes que Diego Forlán incluyó a Merentiel entre los 42 reservados para los dos últimos amistosos del año, al igual que lo había hecho para la anterior ventana internacional.

El caso de Merentiel y Montero

Tanto el caso de Miguel Merentiel como el de Álvaro Montero son más inciertos, dado que el delantero finalmente no integró la nómina de la Celeste para los partidos de septiembre y octubre, y tampoco lo hizo el arquero, que tras la victoria por 1-0 sobre Independiente reveló que mantuvo conversaciones con su seleccionador, Néstor Lorenzo, para decidir el camino a seguir.

"Uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes. Quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes, pero bueno, vamos paso a paso. Los profes siempre están atentos a nuestros contextos y circunstancias y dándonos seguimiento, así que siempre hay buena comunicación", aseguró el exjugador de Millonarios y Vélez.

Además, Monroig también informó a ESPN que la próxima semana será clave para decidir el futuro de Leandro Paredes en la Albiceleste, cuando se sepa cómo queda su sanción tras la final del Mundial 2026 ante España: "El límite es el 5 de noviembre para que el tribunal de disciplina de la FIFA se expida sobre la sanción de Paredes para ver si acepta [la apelación] y le da tres partidos, se evalúa otra sanción o si mantiene las 10 fechas".

La Selección Argentina jugará dos partidos en el país para despedir el 2026. Primero se medirá ante Uruguay el 13 de noviembre en la Bombonera, el día previo al choque del Xeneize en semifinales de Copa Argentina, y luego se mudará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.