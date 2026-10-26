Efecto Lula: se derrumban las acciones brasileñas y caen con fuerza Mercado Libre y Nubank

La victoria del líder del PT sacudió los mercados financieros este lunes. Fuerte impacto en el real, los bancos y los principales activos de la región .

Los mercados financieros reaccionaron con fuertes caídas este lunes ante la victoria de Lula da Silva en el balotaje brasileño. Mercado Libre se desplomó un 13,27% en el premarket de Wall Street, hasta los US$1.558, mientras que Nubank se hundió un 25,99%, hasta US$11,28. Las pérdidas reflejan la exposición de ambas compañías al mercado brasileño y la incertidumbre de los inversores frente a un nuevo mandato del presidente del PT.

Brasil es el principal mercado de Mercado Libre: en 2025 generó el 52,6% de sus ingresos totales (US$15.201 millones sobre US$28.893 millones). México aportó el 22,4% y Argentina el 20,6%. Para los analistas, una combinación de menor consumo y un real más débil reduciría los ingresos de la compañía en dólares en los próximos trimestres.

La caída no se limitó a las fintech. El fondo EWZ , que replica acciones brasileñas, llegó a perder un 26,74% en el premarket, pasando de US$42,59 a US$31,20. El real se desplomó más del 10% en los mercados de futuros de Chicago, con el dólar implícito llegando a unos 5,58 reales. Un fondo japonés que sigue acciones brasileñas retrocedió cerca del 15%.

Los bancos fueron de los más golpeados: Itaú cayó hasta un 25% e Bradesco hasta un 30%. Petrobras perdió alrededor del 22% en Nueva York. La Bolsa de San Pablo amenazaba con activar su circuit breaker, que suspende las operaciones 30 minutos si el Ibovespa cae un 10%, mecanismo que no se activaba desde marzo de 2020. El impacto también se sintió en Europa: en Madrid, Santander cayó un 5,4% y Telefónica un 6,7%.

El resultado fue de 51,79% para Lula contra 48,21% para Flavio Bolsonaro, quien no reconoció la derrota y anunció que impugnará el resultado ante la Justicia.

Por qué caen los mercados

Buena parte de las pérdidas responde a la liquidación de posiciones que los inversores habían armado apostando a una victoria de Bolsonaro y a un cambio en la política económica. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, el Ibovespa había subido cerca del 7%, el real se había apreciado un 5% y el EWZ había avanzado más del 11%. Esas ganancias se evaporaron de golpe.

La preocupación central es fiscal: la deuda pública brasileña supera el 82% del PBI, su nivel más alto desde la pandemia. El gobierno apunta a un superávit primario de cerca del 1,3% del PBI hacia 2030, pero los inversores reclaman medidas concretas. Una encuesta de Citi a 73 gestores mostraba que el 80% esperaba una caída del Ibovespa superior al 5% si Lula ganaba, y el 63% anticipaba una depreciación del real también superior al 5%. El 67% proyectaba un alza de más de 100 puntos básicos en las tasas con vencimiento en enero de 2029.

Vale aclarar que los datos corresponden al premarket, una instancia de baja liquidez, por lo que las cifras podían moderarse al inicio de la sesión regular de Wall Street.

La reacción de dólar con el real

El dólar comercial en Brasil abrió este lunes con una suba del 8,65%, situándose en 5,42 reales, la mayor valorización intradía desde enero. El viernes pasado, última jornada antes del balotaje, el tipo de cambio había cerrado en 4,99 reales.

Simon Quijano-Evans, estratega senior de mercados emergentes en Macro Hive, advirtió que el dólar podría subir inicialmente hasta los 5,20 reales o más, aunque proyecta que el real se recuperará de manera gradual una vez superado el estrés inicial. Para fundamentar esa expectativa de recuperación, señala las limitaciones que tendrá Lula para implementar una política fiscal expansiva, los elevados tipos de interés reales en Brasil, el amplio diferencial de tasas respecto a Estados Unidos y la previsión de que el Banco Central mantenga una postura cautelosa.

La mirada de mediano plazo también genera cierta cautela constructiva. "A pesar de que este pesimismo predomina a corto plazo, habrá que observar cómo avanzan las agendas económicas. Tras las elecciones de 2022, existía cierto pesimismo ante el regreso de Lula. Sin embargo, 2023 fue un año positivo para la bolsa tras la aprobación del nuevo marco fiscal. El proyecto fue aprobado, el ánimo mejoró y, posteriormente, la bolsa tuvo un buen desempeño. Por ello, debemos seguir de cerca cómo se organizará el gobierno de cara a 2027", escribió Gustavo Sung, economista jefe de Suno Research.