Lula reelecto: de Cristina a Grabois, la reacción de la política argentina

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó una rápida ola de reacciones entre los principales referentes del peronismo argentino, que salieron a celebrar el resultado en las redes sociales minutos después de conocerse la tendencia irreversible del escrutinio.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras en pronunciarse. "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió la expresidenta en su cuenta de X, en un posteo que superó las 111.000 visualizaciones en minutos.

Sergio Massa eligió un tono más personal. "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", publicó el exministro de Economía.

Kicillof y Grabois, con el mismo fervor

El gobernador bonaerense Axel Kicillof saludó con mayúsculas: "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil."

El dirigente social Juan Grabois fue el más combativo: "Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica. ¡La Patria Grande está de pie!", disparó, en una referencia directa al apoyo que la Casa Blanca y figuras del entorno de Donald Trump habían dado públicamente al candidato Flavio Bolsonaro durante la campaña.

La victoria de Lula, que gobernará Brasil hasta 2031, es recibida por el kirchnerismo como un triunfo propio en el tablero regional, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei mantiene una relación fría con Brasilia y una afinidad declarada con el mundo bolsonarista.

¡LA ESPERANZA VOLVIÓ A GANAR EN BRASIL!



¡¡¡¡¡Impresionante @LulaOficial Presidente!!!!! En apenas cuatro semanas diste vuelta una elección histórica y les demostraste a los profetas del odio que los pueblos tienen la última palabra en las urnas.



Brasil eligió producción,… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 26, 2026

Felicitaciones a @LulaOficial por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por una jornada democrática ejemplar. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 26, 2026