El descalificador apodo de Flávio Bolsonaro que desató la furia de Lula en el debate presidencial en Brasil
En un nuevo debate caliente, previo al balotaje presidencial del domingo en Brasil, hubo un fuerte cruce entre los candidatos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate televisivo antes del balotaje del domingo. Una encuesta de Datafolha publicada el jueves registró un empate técnico, con un 50% de intención de voto para cada candidato.
El resultado de la primera vuelta sorprendió al oficialismo, luego de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuviera una ventaja sobre Lula. La disputa se desarrolla en medio de una fuerte polarización política y de acusaciones cruzadas por el uso de las redes sociales.
En un debate caliente, Lula cuestionó a su rival por su cercanía ideológica con Javier Milei y le preguntó si había tomado la motosierra del presidente argentino. “En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, afirmó el mandatario, al criticar la situación económica del país.
Flavio Bolsonaro respondió con cuestionamientos a los gobiernos anteriores de Argentina. “En Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó”, sostuvo, y afirmó que Milei recibió un país al borde de la hiperinflación. El senador también comparó a Lula con Cristina Kirchner y los acusó de recurrir a la emisión monetaria, una política que, según sostuvo, generó inflación.
El apodo de Bolsonaro a Lula
El senador Flávio Bolsonaro hizo una referencia alusiva a la falta de un dedo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el último debate presidencial antes del balotaje del domingo. La expresión desató la reacción del mandatario y obligó al candidato opositor a pedir disculpas.
El cruce ocurrió durante una discusión sobre la inflación. Bolsonaro acusó a Lula de darle algo al pueblo “con una mano” y quitárselo con “nueve dedos”, en alusión al meñique que el presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años.
Lula pidió ejercer su derecho a réplica y reclamó disculpas tanto para él como para los trabajadores que sufrieron lesiones por falta de seguridad laboral. Además, cuestionó la trayectoria de su rival y afirmó que “nunca trabajó en la vida”. También calificó de “falso” su primer empleo, en el gabinete de un diputado en Brasilia.
“No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, sentenció el presidente.
Ante la reacción de Lula, Flávio Bolsonaro pidió sus “disculpas, de verdad” e hizo un gesto con las manos, en un episodio que marcó uno de los momentos más tensos del debate previo a la segunda vuelta electoral en Brasil.
Los otros cruces del debate: obras paralizadas, impuestos y el Amazonas
El intercambio también incluyó cuestionamientos sobre la infraestructura, la presión tributaria y la experiencia de los candidatos para gobernar Brasil.
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Las obras paralizadas: Flavio Bolsonaro aseguró que hay 100.500 obras de infraestructura detenidas en el país y cuestionó a Lula por las demoras. “Brasil volvió a ser un cementerio de obras”, afirmó al preguntarle cómo planeaba terminarlas.
Los impuestos y el endeudamiento: el senador criticó el gasto público, la carga tributaria y las tasas de interés. Advirtió que los brasileños pagarían el IVA más alto del mundo durante la gestión de Lula. El presidente respondió que su rival solo hablaba de impuestos y no de mejorar las condiciones de vida de la población.
Las críticas a Jair Bolsonaro: Lula afirmó que su rival no conoce Brasil ni comprende sus necesidades. En referencia a la pandemia, dijo: “La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno”. Además, defendió las inversiones de su gobierno en rutas, puertos y aeropuertos de la región.
El futuro económico de Brasil: Lula preguntó cuál sería el salario mínimo en San Pablo sin los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Flavio Bolsonaro evitó responder directamente y sostuvo que la gestión del presidente destruyó el poder adquisitivo y endeudó al país.
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