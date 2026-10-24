El descalificador apodo de Flávio Bolsonaro que desató la furia de Lula en el debate presidencial en Brasil

En un nuevo debate caliente, previo al balotaje presidencial del domingo en Brasil, hubo un fuerte cruce entre los candidatos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flavio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate televisivo antes del balotaje del domingo . Una encuesta de Datafolha publicada el jueves registró un empate técnico, con un 50% de intención de voto para cada candidato.

El resultado de la primera vuelta sorprendió al oficialismo, luego de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuviera una ventaja sobre Lula. La disputa se desarrolla en medio de una fuerte polarización política y de acusaciones cruzadas por el uso de las redes sociales.

En un debate caliente, Lula cuestionó a su rival por su cercanía ideológica con Javier Milei y le preguntó si había tomado la motosierra del presidente argentino. “En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, afirmó el mandatario, al criticar la situación económica del país.

Flavio Bolsonaro respondió con cuestionamientos a los gobiernos anteriores de Argentina. “En Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó”, sostuvo, y afirmó que Milei recibió un país al borde de la hiperinflación. El senador también comparó a Lula con Cristina Kirchner y los acusó de recurrir a la emisión monetaria, una política que, según sostuvo, generó inflación.

El apodo de Bolsonaro a Lula

El senador Flávio Bolsonaro hizo una referencia alusiva a la falta de un dedo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el último debate presidencial antes del balotaje del domingo. La expresión desató la reacción del mandatario y obligó al candidato opositor a pedir disculpas.

El cruce ocurrió durante una discusión sobre la inflación. Bolsonaro acusó a Lula de darle algo al pueblo “con una mano” y quitárselo con “nueve dedos”, en alusión al meñique que el presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años.

Lula pidió ejercer su derecho a réplica y reclamó disculpas tanto para él como para los trabajadores que sufrieron lesiones por falta de seguridad laboral. Además, cuestionó la trayectoria de su rival y afirmó que “nunca trabajó en la vida”. También calificó de “falso” su primer empleo, en el gabinete de un diputado en Brasilia.

“No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, sentenció el presidente.

Ante la reacción de Lula, Flávio Bolsonaro pidió sus “disculpas, de verdad” e hizo un gesto con las manos, en un episodio que marcó uno de los momentos más tensos del debate previo a la segunda vuelta electoral en Brasil.

Lula tuvo uno de sus primeros momentos estelares cuando replicó a Flávio Bolsonaro el insulto de “nuevededos”, algo que los bolsonaristas suelen usar para descalificarle. “No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nuevededos’, no lo voy a permitir”, dijo Lula apelando a su biografía, su trabajo en la metalurgia, y haciendo una contraposición con la vida acomodada del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que “nunca trabajó en la vida”. En su turno de réplica, Flávio Bolsonaro le pidió disculpa — EL PAÍS América (@elpais_america) October 24, 2026

Los otros cruces del debate: obras paralizadas, impuestos y el Amazonas

El intercambio también incluyó cuestionamientos sobre la infraestructura, la presión tributaria y la experiencia de los candidatos para gobernar Brasil.