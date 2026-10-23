Alerta por tormenta en Neuquén: cómo sigue este viernes y el fin de semana

El fenómeno de El Niño sigue afectando con fuerza a la provincia de Neuquén y, este viernes, continúa el alerta por tormenta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo el territorio.

El organismo nacional emitió alerta naranja para la zona Confluencia, Este de Añelo, de Pehuenches y Picún Leufú, vigente durante esta mañana y la tarde. También está vigente en el Este de Loncopué, de Picunches, de Ñorquín; Oeste de Añelo, de Pehuenches; y Sur de Chos Malal y de Minas. En esta zona, también se suma un alerta amarillo para la noche.

En la Cordillera de Huiliches, de Lácar y Sur de Aluminé rige alerta amarillo para la mañana y la noche, y alerta naranja para la tarde. En tanto, hay alerta solamente amarillo durante la mañana y la tarde en toda la zona de Cordillera de Alumine, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

El pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para Neuquén capital indica que, este viernes 23 de octubre, el día estará fresco e inestable, con presencia de lluvias y chaparrones aislados. Se espera una temperatura máxima de 13°C, vientos del sudeste a 17 km/h y ráfagas de 21 km/h. Hacia la noche, las lluvias darán una tregua dejando el cielo completamente cubierto y un marcado descenso de la temperatura hasta los 5°C, acompañado por vientos del sudeste a 11 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

Cómo sigue el tiempo el fin de semana

Según la AIC, el fin de semana ofrecerá una paulatina mejora en las condiciones del tiempo. Para el sábado 24 de octubre, el día transcurrirá bajo un cielo cubierto y una temperatura máxima que se elevará a los 16°C, con vientos del sudeste a 14 km/h y ráfagas de igual magnitud. Por la noche, el cielo comenzará a despejarse pasando a estar mayormente despejado, marcando un piso térmico de 1°C y vientos del sudeste a 11 km/h con ráfagas de 12 km/h.

El domingo 25 se consolidará el buen tiempo con un día completamente despejado y una temperatura máxima en ascenso que trepará a los 21°C, registrándose vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas leves de 15 km/h. Durante la noche se incrementará la nubosidad dejando un panorama mayormente cubierto, con 4°C de temperatura mínima, vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas suaves de 4 km/h.

Claudio Espinoza

Para el inicio de la próxima semana se aguarda un ambiente templado, aunque acompañado por el regreso de la inestabilidad y el viento. El lunes 26 se prevé una jornada cálida con una máxima de 24°C tanto de día como de noche pero bajo condiciones inestables. Durante el día se registrarán vientos del este a 27 km/h con ráfagas de 31 km/h, mientras que por la noche persistirá la inestabilidad con una mínima de 5°C, vientos a 23 km/h y un incremento de las ráfagas que tocarán los 51 km/h.

Hacia el martes 27 continuarán las tardes templadas en la capital provincial. La jornada ofrecerá un cielo mayormente despejado durante el día con una temperatura máxima que repetirá los 24°C, vientos del sudoeste a 29 km/h y ráfagas de 33 km/h. El cierre de esa jornada se mantendrá despejado por la noche, con una mínima de 9°C y vientos del sudoeste a 24 km/h con ráfagas de 24 km/h.