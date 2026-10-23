El Niño: informes revelan qué afectación tendrá sobre las represas en la provincia de Neuquén

Equipos técnicos de la AIC y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas aclararon este interrogante en la primera reunión del Comité de Emergencia que se realizó en la provincia.

Así está el caudal en la represa de El Chocón tras los primeros coletazos de El Niño.

El Comité de Emergencia que se activó este último martes sirvió para coordinar fuerzas ante el fenómeno de El Niño , que viene castigando a la provincia de Neuquén y otros sectores del país, como así también para despejar algunos interrogantes ante estas lluvias extraordinarias.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, sostuvo que el impacto del fenómeno de El Niño en las represas de la provincia se está monitoreando, aunque informes llevaron tranquilidad ante este escenario de lluvias continuas y persistentes.

“Los equipos de recursos hídricos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas ( ORSEP) confirmaron, mediante sensores e indicadores, que no existe riesgo de rotura de las represas ante este fenómeno meteorológico”, aseguró Ortiz Luna en declaraciones radiales.

Explicó que el ente nacional regula y controla las presiones y los volúmenes de las represas les compartieron información a los integrantes de la mesa de emergencia. “Tienen sensores y mediciones de diferentes indicadores en cada una de estas cuencas y nos mostraron que no está en este tipo de fenómenos el riesgo sobre las represas. Ese fantasma que tiene Neuquén de rotura de las represas, no es este el escenario", subrayó la funcionaria.

Mayor erogación de agua

Ortiz Luna confió que “nos dio mucha tranquilidad porque realmente nos mostraron los valores de medición”. E indicó que lo que se está haciendo es una mayor erogación preventiva de agua para evitar que los embalses alcancen niveles críticos.

Señaló que esta medida provocará un aumento del caudal en las zonas de ribera, afectando áreas naturales de evacuación donde, en realidad, no debería haber asentamientos ni población alguna.

Aclaró que esta erogación es la necesaria y es la suficiente para que no llegue a los niveles críticos. Añadió que esta medida es suficiente para no alcanzar el nivel crítico, el cual se ubica muy por encima de los 1200 metros cúbicos.

“Había bastante diferencia entre lo que existe y el nivel crítico y esos realmente no veían un escenario peligroso. Distinto es que una de estas tormentas caiga sobre el causa de algún río o arroyo o lo que está pasando, que caiga sobre los cañadones y se activen. Por Lo ejemplo, Añelo", informó.

Analizan suspender las actividades de navegación

La titutal de la cartera de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén dijo que se evalúa tomar otra medida para evitar afecatción en las cuencas. "Otra de las determinaciones que tal vez tengamos que tomar es suspender las actividades de navegación, de pesca y de recreación en los espacios de agua por justamente el mayor caudal ", sostuvo y agregó que "lo vamos a ir viendo según cómo se vaya comportando, pero sí nos sacaron el riesgo o el temor de las roturas de las represas en relación con este fenómeno".