Alerta naranja: se desbordan arroyos y el río Neuquén llega a una marca de peligro

Arroyos desbordados, rutas cortadas y videos que se multiplican en redes. La provincia sigue bajo alerta y el agua vuelve a cauces secos hace décadas.

Se desbordan los ríos y arroyos en toda la provincia de Neuquén tras la alerta naranja por tormentas bajo el efecto de El Niño . Este jueves hubo nuevos episodios de crecidas, desbordes y complicaciones en rutas de distintos puntos de la provincia. Varias rutas están cortadas y se recomienda no circular. R incón de los Sauces está casi aislado en algunas zonas.

Las imágenes de arroyos convertidos en correntadas, caminos anegados y vehículos atrapados se multiplicaron en las redes sociales, mientras rige una nueva alerta meteorológica y los organismos de emergencia mantienen operativos en el interior provincial.

A ese escenario se suma ahora el río Neuquén. Según el sistema de pronóstico de inundaciones Google Flood Hub , el punto de control ubicado en las inmediaciones de San Patricio del Chañar registra la estimación de nivel más alta desde 2023 y se encuentra en categoría de advertencia, con un caudal que superó el umbral de 565 metros cúbicos por segundo y se proyecta en torno a los 750 durante las próximas 48 horas.

Rincón de los Sauces aislada en la Ruta 6 por donde pasa el Arroyo Carranza.

El dato enciende señales de alerta: la proyección deja al río a menos de 200 metros cúbicos por segundo del nivel de peligro, que el sistema fija en 940. El nivel extremo se ubica en 1.551. Según el modelo, el caudal comenzaría a descender de manera gradual hacia el fin de semana.

Alerta por tormentas: "Hay arroyos que parecen ríos"

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para distintas regiones de Neuquén. En las zonas bajo nivel naranja se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante lluvia en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros que podrían ser superados en algunos sectores.

El antecedente de 2023 no es menor. En junio de ese año, la Municipalidad de Añelo emitió una alerta roja y recomendó la autoevacuación de las zonas ribereñas ante la crecida a la altura de Portezuelo.

Ante ese escenario, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos convocó a un comité preventivo para coordinar acciones, con especial atención en las zonas próximas a ríos, arroyos y cauces que registran aumentos de caudal.

La titular del área, Luciana Ortiz Luna, describió la magnitud del fenómeno: "Hay arroyos que se convirtieron hoy en un caudal que se parece a un río", afirmó, y advirtió que algunos puntos resultan especialmente complejos, como el Covunco y otros cauces que aumentaron notablemente su caudal en distintas regiones de la provincia.

Desbordes en Picún Leufú.

La funcionaria también anticipó que las condiciones de los cursos de agua podrían obligar a prohibir la pesca y otras actividades recreativas. En declaraciones previas había atribuido el cuadro a El Niño y había advertido que el suelo está muy saturado, por lo que el agua busca su cauce natural en cualquier lugar.

El Carranza, en el centro de la escena

Uno de los puntos más críticos es el arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5, entre Añelo y Rincón de los Sauces. La circulación se restringió desde las 7 de la mañana del miércoles porque el aumento del caudal volvió a comprometer el paso provisorio, aunque luego se restableció con la advertencia de posibles nuevos cortes.

El sector ya había sido escenario de uno de los episodios más difundidos del temporal: la crecida sorprendió a varios vehículos y las imágenes mostraron cómo la corriente hizo girar y volcó una camioneta.

Covunco y el antecedente más graves

En el centro provincial, el arroyo Covunco tuvo una crecida sorpresiva que afectó a los parajes El Puente y Covunco Abajo, con dos menores evacuados, una criancera asistida y familias con agua dentro de sus viviendas.

El episodio más grave de las últimas semanas ocurrió en Las Lajas, donde el gendarme José Galeano, de 38 años, fue arrastrado por un arroyo y hallado sin vida tras más de 24 horas de búsqueda. A lo largo de la jornada circularon en redes sociales numerosos registros de arroyos desbordados y caminos afectados en distintos puntos de la provincia.