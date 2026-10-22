Neuquén se prepara para un fin de semana a puro humor, streaming y rock nacional: la agenda de shows

La agenda cultural neuquina despliega una variada cartelera de espectáculos. Algunos artistas también visitarán las localidades rionegrinas de Cipolletti y General Roca.

La agenda cultural neuquina despliega una variada cartelera de espectáculos que empezarán este jueves y se extenderán durante el fin de semana. Algunos artistas también visitarán las localidades rionegrinas de Cipolletti y General Roca.

La cartelera, de la mano de Fedorco, incluye el festejo de los 25 años de Pablo Picotto, el emotivo homenaje a Serú Girán por Lebón y Aznar, el estreno unipersonal de Juampi González y el fenómeno en vivo de Paren la Mano Circus.

El recorrido artístico y el humor característico de Pablo Picotto desembarcan en la capital neuquina con su nuevo show «25 AÑOS DE HUMOR: ¿Quién te conoce?». En esta presentación, el comediante repasa su historia sobre las tablas, convoca a sus personajes más icónicos y plantea reflexiones sobre la vida con una mirada nostálgica y divertida.

Neuquén: Jueves 22 de octubre a las 21:00 hs. en Casino Magic (Dr. Teodoro Luis Planas 4005). Entradas disponibles en Entrada Uno.

Jueves 22 de octubre a las 21:00 hs. en Casino Magic (Dr. Teodoro Luis Planas 4005). Entradas disponibles en Entrada Uno. General Roca: Viernes 23 de octubre en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entradas en este link.

Viernes 23 de octubre en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entradas en este link. Cipolletti: Sábado 24 de octubre en el Complejo Cultural Cipolletti. Entradas disponibles en Entrada Uno.

La mística del rock: Serú Girán por Lebón y Aznar en el Ruca Che

Dos de las figuras fundamentales del rock argentino, David Lebón y Pedro Aznar, llegan a la provincia en el marco de una gira nacional multitudinaria para interpretar el histórico repertorio de Serú Girán. Acompañados por una banda integrada por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris, ofrecerán un concierto de más de dos horas repasando himnos como Seminare, Canción de Alicia en el país, Desarma y sangra, Peperina, Cinema Verité y Frecuencia Modulada.

Fecha y hora: Viernes 23 de octubre, a las 21:00 hs.

Viernes 23 de octubre, a las 21:00 hs. Lugar: Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901, Neuquén).

Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901, Neuquén). Entradas: A la venta en TurboEntrada y en la boletería del Casino Magic (con opción de 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard).

Reflexión y comedia: Juampi González estrena "Oveja Negra"

El comediante Juampi González llega a Neuquén con el estreno de «OVEJA NEGRA», su cuarto unipersonal de humor. A través de una mirada filosa e incómoda, explora los dilemas de la identidad, las contradicciones cotidianas y la presión de los mandatos sociales al acercarse a la barrera de los 40 años.

Neuquén: Viernes 23 a las 21 en Casino Magic (Dr. Teodoro Luis Planas 4005). Entradas en este link

Viernes 23 a las 21 en Casino Magic (Dr. Teodoro Luis Planas 4005). Entradas en este link General Roca: Sábado 24 a las 22 en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entradas en este link

Sábado 24 a las 22 en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entradas en este link Cipolletti: Domingo 25 a las 20 en el Complejo Cultural Cipolletti. Se consiguen a través de Entrada Uno y la web oficial del artista. Entradas en este link

Del streaming al escenario: Paren la Mano Circus promete un show caótico

El equipo del popular programa de streaming traslada su universo al formato teatral con PAREN LA MANO CIRCUS. Con la presencia en vivo de Luquitas Rodríguez, Roberto Galati, Alfre Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna, la propuesta combina dinamismo, espontaneidad y humor sin filtros en un encuentro cercano con su público.