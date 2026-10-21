"Oportunidades de inversión": María Pasqualini mostró la Neuquén de Vaca Muerta ante la misión de Texas

La Jefa de Gabinete expuso en la cumbre de la Cámara Argentina-Texas. Destacó el Parque Industrial, con 606 empresas inscriptas, y el desafío urbano.

La secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén , María Pasqualini , participó este miércoles de la cumbre internacional organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas . Durante su exposición, destacó las oportunidades de inversión que genera el desarrollo energético y la importancia de planificar el crecimiento de la ciudad.

Durante la Energy Trade Mission Summit , organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) , Pasqualini destacó el crecimiento que experimenta Neuquén y la necesidad de acompañar la expansión de la actividad económica con una planificación urbana que garantice tanto las condiciones para las inversiones privadas como la calidad de vida de los vecinos.

“Estamos en la ciudad que más crece. Dejamos de ser una ciudad intermedia para transformarnos en una ciudad grande, y eso nos obliga a tomar decisiones”, expresó.

María Pasqualini con empresarios locales y extranjeros.

El encuentro se realizó en el Polo Científico Tecnológico, en el marco de la misión comercial internacional que reúne a empresarios, inversores, representantes de compañías energéticas y funcionarios de Argentina y Estados Unidos para analizar las oportunidades de negocios vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

María Pasqualini: desafíos en la ciudad ante los inversores

En este sentido, la funcionaria remarcó que uno de los principales desafíos de la gestión municipal es ordenar el crecimiento urbano y generar las condiciones necesarias para que las nuevas oportunidades económicas se traduzcan en desarrollo para toda la comunidad.

“El mayor desafío que tenemos es la planificación. Lo peor que le puede ocurrir a una ciudad es crecer desordenadamente. Nosotros trabajamos permanentemente para que esta ciudad crezca ordenada y acompañe el desarrollo que tenemos por delante”, sostuvo.

En este sentido, señaló que Neuquén trabaja para consolidarse como un polo energético y de servicios, en articulación con el sector privado, pero también para fortalecer su perfil como una ciudad preparada para vivir, trabajar y desarrollar nuevos proyectos.

“Somos una ciudad para invertir, pero también somos una ciudad para vivir. Generamos las condiciones para que el sector privado invierta, pero también las condiciones necesarias para que se pueda vivir armónicamente”, afirmó.

Pasqualini repasó las principales iniciativas que impulsa el municipio para acompañar el crecimiento de la actividad económica, entre ellas el desarrollo del Parque Industrial, el Distrito Científico Tecnológico y las políticas orientadas a atraer nuevas inversiones.

En relación con la planificación de la infraestructura urbana, destacó que el presupuesto municipal contempla una importante asignación de recursos para obras públicas. Según explicó, el objetivo es acompañar la expansión de la ciudad con infraestructura y servicios que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población.

El valor del Polo Tecnológico

También puso en valor el desarrollo del Polo Científico Tecnológico, donde avanza la construcción de un nuevo edificio vinculado con la investigación, la innovación y el conocimiento: “Entendemos que la tecnología y la innovación son las herramientas del futuro, no solamente para desarrollar el talento que nos hace falta, sino también para acompañar el crecimiento de esta ciudad”, señaló.

La jefa de Gabinete destacó, además, la importancia de generar condiciones favorables para la radicación de empresas y el crecimiento del entramado productivo local, en un contexto de expansión de la industria hidrocarburífera y de la demanda de servicios asociados a Vaca Muerta.

En esa línea, mencionó el desarrollo del Parque Industrial y las iniciativas destinadas a promover la radicación de nuevas compañías, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y fortalecer la economía de la ciudad, y mencionó que ya se inscribieron 606 empresas que formarán parte de este nuevo polo industrial.

Por último, subrayó el valor de la formación y la capacitación de los recursos humanos para responder a las necesidades de la industria energética. En ese marco, destacó la puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta como una herramienta para formar trabajadores calificados y acompañar las demandas de un sector en expansión.

“Esa es la ciudad que queremos: una ciudad con crecimiento, con capacitación, que genere oportunidades para el sector privado, pero que bajo ningún punto de vista deje de ser una ciudad para vivir”, concluyó.

El Energy Trade Mission Summit forma parte de la misión comercial organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, que se desarrolla del 18 al 22 de octubre en Neuquén, en paralelo con la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La agenda contempla encuentros empresariales, visitas técnicas, espacios de vinculación comercial y actividades dedicadas a la innovación, la tecnología y las oportunidades de inversión entre Argentina y Estados Unidos.