Este jueves reunió a más de 30 diseñadores y emprendedores de la región.

Neuquén Enhebra celebró este jueves sus cinco años de trayectoria con un encuentro en el Centro de Convenciones Domuyo que reunió a más de 30 diseñadores y emprendedores de la región, quienes presentaron sus creaciones a través de propuestas que combinan identidad, innovación y tradición.

La actividad puso en valor el talento regional y el trabajo de quienes impulsan el crecimiento de la industria de la moda en la provincia.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó la importancia de este espacio para el desarrollo de los diseñadores locales y recordó que Enhebra nació en 2021 como una iniciativa destinada a dar visibilidad y acompañar el talento neuquino.

“Enhebra es mucho más que un desfile. Es un proyecto que acompaña a los diseñadores y a las escuelas de modelos, con el objetivo de que la moda neuquina tenga trazabilidad”, expresó.

La funcionaria municipal remarcó que Neuquén cuenta tanto con diseñadores emergentes como con referentes de larga trayectoria dedicados a la alta costura, que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Artesanías Neuquinas estuvo presente

Esta edición tuvo además un componente especial con la participación de Artesanías Neuquinas, que incorporó la moda ancestral y puso en valor las fibras y los textiles de la región. Las creaciones también incluyeron telas ecológicas y técnicas de teñido artesanal, integrando materiales y saberes propios del territorio.

“Qué importante es que esa fibra neuquina llegue a Enhebra. Siempre fue uno de nuestros objetivos y hoy podemos decir que está presente”, señaló Pasqualini.

Pasqualini sostuvo que la moda es una industria con capacidad de crecimiento y que resulta fundamental generar los canales necesarios para fortalecerla, ampliar sus oportunidades y consolidar su identidad local.

“Tenemos el sueño de que Neuquén se convierta en la capital de la moda patagónica. Trabajamos en ese sentido”, afirmó.

Por su parte, Natalia Michelini, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, destacó la propuesta artística que acompañó esta edición a través de una instalación especialmente diseñada para representar la evolución y diversidad de las creaciones neuquinas.

“Armamos una estructura metálica, bastante brutalista, para mostrar esa combinación entre el arte y el material. La intención es contar el recorrido de los diseños, desde lo más autóctono y regional, pasando por las influencias anglosajonas y españolas, hasta llegar a una propuesta más urbana”, explicó.

Un espacio para creadores y diseñadores

Michelini señaló que la instalación reúne el trabajo de distintos creadores de la ciudad, con propuestas de alta costura, confecciones locales y numerosas piezas de artesanía regional.

“La idea también es mostrar eso: mostrar las raíces”, expresó.

En tanto, Guillermo Del Prete, diseñador y parte de la organización de Neuquén Enhebra, destacó la participación de los creadores que forman parte de esta edición, entre ellos Karina Sade, de Kuishuara; María Rosena; Sofía Ware; Hole y Luz Arpayú.

“Son unos cuantos diseñadores que nos acompañan en esta edición, como para cerrar el año. También se vienen los microdesfiles en el Museo Nacional de Bellas Artes, un proyecto que tuvimos este año y que tuvo mucho éxito, así que volvemos con todo el año que viene”, adelantó.

Sobre el espíritu de la propuesta, explicó que el objetivo es que cada participante pueda mostrar aquello que distingue su trabajo. “Cada diseñador tiene su esencia, utiliza sus textiles, su propia paleta de colores y su patronaje. La idea es mostrar eso y que los demás diseñadores se luzcan”, señaló.