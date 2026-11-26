Durante su trayectoria, tuvo una activa participación en el desarrollo y la promoción turística de la localidad tras la erupción del volcán Puyehue en 2011.

García Leyenda se desempeñó como funcionario durante la gestión de Roberto Cacault.

La comunidad de Villa La Angostura se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Marcelo García Leyenda , exsecretario de Turismo de la localidad y reconocido referente de la actividad turística de la provincia de Neuquén.

La triste noticia fue confirmada este jueves 26 de noviembre por la Municipalidad de Villa La Angostura , desde donde destacaron su compromiso con el desarrollo turístico y su aporte al crecimiento y posicionamiento de la localidad como uno de los principales destinos de la Patagonia.

García Leyenda se desempeñó como secretario de Turismo durante la gestión del intendente Roberto Cacault y tuvo que afrontar uno de los mayores desafíos de la historia reciente de la localidad: la recuperación de la actividad turística tras la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, en junio de 2011.

La caída de cenizas provocó un fuerte impacto económico y turístico en la localidad. En aquel entonces, la ocupación hotelera registró una importante caída, mientras que comerciantes, prestadores turísticos y trabajadores del sector atravesaron una situación de enorme incertidumbre.

Un referente del turismo

García Leyenda tuvo una activa participación en la implementación de estrategias destinadas a recuperar la actividad económica y reposicionar a Villa La Angostura como destino turístico mediante un trabajo articulado entre el sector público y privado.

Entre las iniciativas que impulsó durante su gestión se destacó el Plan de Desarrollo y Promoción Turística “Somos Angostura”, una propuesta de planificación a diez años que buscaba establecer estrategias para el crecimiento de la actividad.

Asimismo, en 2012, la localidad presentó en Buenos Aires la campaña “Amén Villa La Angostura”, destinada a recuperar la visibilidad del destino y atraer nuevamente a los visitantes tras las consecuencias de la erupción volcánica.

Su labor también estuvo vinculada a la promoción de eventos deportivos y actividades en contacto con la naturaleza, con el objetivo de potenciar los atractivos naturales de la localidad y posicionarla como un destino de turismo de montaña.

En diciembre de 2012, García Leyenda recibió un reconocimiento especial a la gestión pública durante la séptima edición de los Premios Bitácora por el trabajo realizado para recuperar la actividad turística tras la erupción.

En 2016, ya como exsecretario de Turismo, fue invitado a exponer en el Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña, realizado en Andorra. Allí compartió la experiencia de Villa La Angostura durante el proceso de recuperación y destacó el rol de los eventos deportivos y el trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Integrante del gobierno provincial y candidato del MPN

Además de su paso por la gestión municipal, García Leyenda integró el directorio de NeuquenTur en representación del sector privado y tuvo participación en la política provincial.

En 2022, integró la lista de candidatos suplentes a diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por el sector Azul.

La despedida de la Municipalidad de Villa La Angostura

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura compartieron un comunicado en el que lamentaron su fallecimiento. “Durante su trayectoria, tuvo una activa participación en el desarrollo y la promoción turística de Villa La Angostura, especialmente en la etapa de recuperación y reposicionamiento del destino tras la erupción del volcán Puyehue en 2011”, expresaron.

Además, destacaron las iniciativas que impulsó vinculadas al turismo deportivo, la naturaleza y la difusión de los atractivos locales, contribuyendo al crecimiento y la proyección de la comunidad.

“Su compromiso con el desarrollo turístico y su aporte a la historia de nuestra localidad forman parte de su legado”, manifestaron desde el Ejecutivo municipal.

“Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias”, concluyeron.