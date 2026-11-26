Al menos seis móviles y personal de Criminalística trabajaron desde el miércoles por la noche en el lugar. La Policía de Neuquén brindó detalles de lo ocurrido.

Un importante despliegue policial generó preocupación y expectativa entre los vecinos de Plaza Huincul luego de que al menos seis móviles de la fuerza provincial acudieran a un domicilio ubicado sobre la avenida Moreno . El operativo comenzó pasadas las 21.30 y mantuvo un marcado movimiento de efectivos en el sector mientras se desarrollaban las primeras actuaciones en el interior de la propiedad.

De acuerdo con información aportada por Web La Voz, el procedimiento se concentró en una vivienda particular emplazada dentro de un amplio terreno que cuenta con una casa principal en el frente y varios departamentos destinados al alquiler en la parte posterior. El perímetro permaneció bajo resguardo policial para facilitar la labor de los peritos y evitar el ingreso de personas ajenas a la investigación.

Entre los vehículos que llegaron al lugar se encontraba una unidad del área de Criminalística , por lo que luego se conoció que se había producido el hallazgo de un cuerpo en ese sector. En una primera instancia, desde la fuerza de seguridad mantuvieron estricta reserva y no confirmaron de manera fehaciente qué había sucedido.

Sin embargo, este jueves por la mañana, desde la Policía provincial informaron a LM Neuquén que la persona hallada tomó la decisión de quitarse la vida, por lo que no se brindaron mayores detalles de lo sucedido por respeto a familiares y amigos.

Los peritos trabajaron durante la noche en el interior del predio para documentar la escena y reunir elementos que permitieran establecer con certeza qué había sucedido, como así también la identidad de la persona fallecida.

Ante situaciones de crisis emocional, angustia o riesgo de autolesión, se recuerda a la comunidad que la provincia de Neuquén dispone de una línea telefónica gratuita, anónima y confidencial para la prevención del suicidio y el acompañamiento en situaciones de emergencia.

El servicio funciona las 24 horas, todos los días de la semana, a través del número 299-5358191. Asimismo, en la ciudad de Plaza Huincul se encuentra habilitada una línea local de asistencia permanente al 299-6092226.

Preocupa la cantidad de casos similares

El pasado 5 de noviembre se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente en ciudad petrolera de Plaza Huincul. El descubrimiento tuvo lugar en el interior de su domicilio del histórico barrio Central.

De acuerdo a la información confirmada en ese momento, personal de la Comisaría Sexta de la localidad, junto al equipo de emergencias, montó un operativo en las inmediaciones de la vivienda tras conocerse el hecho. Finalmente, luego de un gran hermetismo en la causa, se conoció que la causa del fallecimiento era la misma.

Por su parte, el 30 de octubre, en San Patricio del Chañar, un vecino fue hallado sin vida en el interior de su domicilio. El mismo se encontraba en el predio de su vivienda, a metros de la vereda.

Horas más tarde, se confirmó que -lamentablemente- el joven de 19 años habría tomado la decisión de acabar con su vida. Según fuentes consultadas por este medio en ese momento, el fallecido era oriundo de San Patricio del Chañar y atravesada un severo cuadro de depresión.