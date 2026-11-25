La convocatoria fue a las 18. Organizaciones feministas, sociales y sindicales movilizaron por los femicidios y exigiendo el fin de la violencia machista.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo se movilizaron. En Neuquén, la convocatoria fue a las 18 en el clásico punto de encuentro de la ciudad: el Monumento a San Martín.
Allí, organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas se reunieron para reclamar justicia por las víctimas de femicidios y transfemicidios. Además, exigieron políticas públicas de prevención y asistencia, y buscaron visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de las mujeres y diversidades.
Entre las principales consignas de la marcha estuvieron el pedido de justicia por las víctimas de femicidios, el reclamo por la aparición de Luciana Muñoz y el rechazo a los discursos de odio y a los recortes en los programas destinados a abordar las violencias por motivos de género.
En Neuquén, las estadísticas de la Línea 148 permiten dimensionar la problemática y la demanda de asistencia. Entre el 25 de noviembre de 2025 y el 25 de noviembre de 2026, el dispositivo recibió más de 8.000 llamadas y atendió 3.000 situaciones de violencia y vulneración de derechos.
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