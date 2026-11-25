Neuquén La Mañana 25N En 15 fotos: así fue la marcha por el 25N en Neuquén

La convocatoria fue a las 18. Organizaciones feministas, sociales y sindicales movilizaron por los femicidios y exigiendo el fin de la violencia machista. Agregar LM Neuquén a







Las calles del centro de Neuquén se coparon por la marea feminista. Omar Novoa

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este miércoles 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo se movilizaron. En Neuquén, la convocatoria fue a las 18 en el clásico punto de encuentro de la ciudad: el Monumento a San Martín.

Allí, organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas se reunieron para reclamar justicia por las víctimas de femicidios y transfemicidios. Además, exigieron políticas públicas de prevención y asistencia, y buscaron visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan la vida de las mujeres y diversidades.

Entre las principales consignas de la marcha estuvieron el pedido de justicia por las víctimas de femicidios, el reclamo por la aparición de Luciana Muñoz y el rechazo a los discursos de odio y a los recortes en los programas destinados a abordar las violencias por motivos de género.