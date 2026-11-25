Las imágenes fueron compartidas por los propios deportistas, quienes se llevaron una inesperada sorpresa mientras recorrían los senderos de noche.

Lo que prometía ser una tranquila salida nocturna en bicicleta por los senderos del Parque Norte de Neuquén terminó convirtiéndose en un insólito episodio . Dos ciclistas se toparon con una pareja que mantenía un encuentro íntimo en medio del bosque y protagonizaron una inesperada situación que quedó registrada en video.

Los deportistas, experimentados en este tipo de recorridos, ingresaron al sector durante la noche y, con la ayuda de sus linternas, comenzaron a transitar por uno de los senderos . Sin embargo, en medio de la oscuridad, se encontraron con una escena que poco tenía que ver con la actividad deportiva.

La secuencia fue compartida por los propios ciclistas en redes sociales, donde relataron con humor lo sucedido durante la travesía nocturna.

Es que, además de la sorpresa que se llevaron los deportistas y la pareja ante el inesperado encuentro, la situación tuvo un particular condimento: el reclamo de uno de los protagonistas por una prenda de ropa interior.

El insólito reclamo en medio del Parque Norte

Según relataron los ciclistas en la publicación que acompañó las imágenes, el joven, que llevaba puestas unas zapatillas verdes, les recriminó haber pasado por encima de su bóxer azul con las bicicletas.

Pese a los reflejos de los deportistas para esquivar a la pareja, no habrían logrado evitar pasar por encima de la prenda que se encontraba sobre el sendero.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio fue relatado por los ciclistas como si se tratara de un encuentro paranormal, haciendo alusión a los extraños movimientos que descubrieron al iluminar el sector del bosque.

Parque Norte, un clásico de los deportistas neuquinos

El Parque Norte es uno de los espacios naturales más elegidos por los vecinos de la capital neuquina para realizar actividades físicas al aire libre. Sus senderos, rodeados de vegetación y con distintos niveles de dificultad, son frecuentados por ciclistas, corredores y aficionados al trekking.