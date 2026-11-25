La novedosa propuesta tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre y combina enoturismo, naturaleza y tecnología.

Por primera vez en la Patagonia, llega Silent Sunset al Valle . Se trata de una novedosa propuesta que combina enoturismo, naturaleza y tecnología , y que tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre en la ciudad de Cipolletti .

Quienes visiten la Bodega Flor del Prado podrán recorrer los viñedos, degustar vinos y disfrutar del atardecer a través de una experiencia inmersiva con auriculares inalámbricos , que permitirá conectar con el entorno natural de una manera diferente.

La iniciativa busca transformar la tradicional visita a una bodega en una experiencia sensorial que combine paisaje, vino, gastronomía y música, sin alterar la tranquilidad del lugar.

Al ingresar al establecimiento, los visitantes recibirán una copa de vino y auriculares inalámbricos con los que podrán recorrer libremente los viñedos y elegir entre dos frecuencias de audio.

Una de ellas ofrecerá una selección musical especialmente diseñada para acompañar el recorrido, mientras que la otra permitirá escuchar relatos en vivo sobre la historia de la bodega, los procesos de elaboración y las características de los vinos que estarán degustando.

De esta manera, cada participante podrá disfrutar de la experiencia a su propio ritmo, alternando entre los contenidos sonoros y los sonidos propios de la naturaleza.

Gastronomía, vinos y tecnología entre viñedos

Además del recorrido, el encuentro incluirá una propuesta gastronómica de campo con choripanes, salsa criolla, diferentes aliolis y bebidas sin alcohol. Por supuesto, los protagonistas de la jornada serán los vinos Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc de Flor del Prado.

También habrá juegos al estilo kermés distribuidos entre los viñedos, con diferentes desafíos que permitirán a los participantes ganar botellas de vino.

La propuesta cuenta con el asesoramiento del experto en enoturismo Gabriel Bosso y se enmarca en el trabajo que lleva adelante la Ruta del Vino de Río Negro, con el acompañamiento del Gobierno provincial, para fortalecer el desarrollo enoturístico de las bodegas rionegrinas.

El concepto Silent surgió en Europa hacia finales de la década de 1990 como una alternativa para disfrutar de la música sin generar contaminación sonora en el entorno.

Esta tecnología utiliza auriculares inalámbricos de largo alcance, capaces de transmitir audio de alta fidelidad a través de diferentes canales en simultáneo, sin necesidad de utilizar altoparlantes.

Su incorporación al enoturismo permite desarrollar experiencias inmersivas y personalizadas, preservando los sonidos naturales de los viñedos.

Cuánto salen las entradas y cómo reservar

La primera edición del Silent Sunset se realizará este sábado 28 de noviembre, de 18 a 23 horas, en la Bodega Flor del Prado, ubicada en calle Canal de los Milicos 1368, en Cipolletti, a metros del Casino del Río.

El valor de la entrada es de $70.000 por persona y los cupos son limitados, por lo que las reservas deben realizarse de manera anticipada.

Los interesados deben ingresar a www.flordelprado.com/sunset, donde podrán adquirir sus entradas a través de la nueva aplicación "YO Asisto". Una vez realizada la compra, recibirán un código QR para ingresar al evento.

Además, quienes adquieran su entrada antes del 26 de noviembre accederán a un 10% de descuento en la compra de vinos durante el encuentro.

La entrada incluye:

Recepción con una copa de vino.

Recorrido por los viñedos con auriculares inalámbricos.

Choripán de campo y acompañamientos.

Juegos, música y actividades recreativas.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 509 7741 o a través de la cuenta de Instagram @flordelprado.patagonia.

Flor del Prado: una bodega boutique en el corazón del Alto Valle

A metros de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay se encuentra Flor del Prado, una pequeña bodega boutique dedicada a la elaboración de vinos tintos de alta gama.

El establecimiento se distingue por su cosecha nocturna, el cuidado manual de sus viñedos y una filosofía de producción que busca recuperar los valores y saberes de sus antepasados, quienes cultivaban vides en estas tierras hace más de 70 años.