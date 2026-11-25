El partido de Mauricio Macri firmó un nuevo acuerdo programático con el gobernador. Leticia Esteves dijo que lo pactado en 2022 se cumplió "con creces".

Cuando el PRO de Neuquén estampó su firma junto a la de Rolando Figueroa , nadie sabía bien hasta dónde llegaría aquella sociedad. Figueroa todavía no era candidato a gobernador y la alianza que después lo llevaría a la Casa de Gobierno apenas empezaba a tomar forma. Cuatro años después, el partido que fundó Mauricio Macri volvió a sentarse a la mesa con el mandatario y renovó el compromiso, esta vez con la mirada puesta en las elecciones del 14 de febrero.

"Fue complicado para todos. Nos mirábamos de reojo, no sabíamos bien a dónde íbamos a terminar llegando", reconoció el gobernador al recordar los inicios del vínculo, durante la firma del acuerdo programático entre La Neuquinidad y el partido que le dio además otra agenda al gobierno provincial.

Hoy, en cambio, el PRO se presenta como una de las patas más firmes del armado oficialista por centro derecha, con presencia en el Gabinete, en la Legislatura de Neuquén y en varios concejos deliberantes, y con candidatos a intendente en distintas localidades.

Rolando Figueroa junto a referentes de PRO como Estevez, Marcelo Bermudez, Mario Jordán Díaz y Verónica Lichter,. Sebastián Fariña Petersen

La encargada de ponerle palabras a la decisión fue Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, quien aclaró que el partido no busca quedarse en el oficialismo por conveniencia.

"No queremos seguir siendo parte de esta alianza solo por el hecho de ser parte de la alianza oficialista", planteó, y agregó que la mayoría de los puntos firmados en 2022 "ya están cumplidos".

El acuerdo de 2022, punto por punto

El primer documento lo firmaron el 23 de noviembre de 2022, meses antes de que la alianza ganara los comicios del 16 de abril de 2023. Esteves repasó cada uno de los ejes y los presentó como compromisos cumplidos.

El primero fue el proyecto Ficha Limpia. Según contó, el proyecto había sido presentado por todos los diputados del PRO que pasaron por la Legislatura y casi siempre terminaba en un cajón.

"Asumimos y a los poquitos meses no solo se sancionó la primera ley de Ficha Limpia en la provincia, sino que es la más exigente que existe en el país", destacó.

Después vino la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que la dirigente ubicó como "la primera señal" del gobierno en su primera semana. Luego, la tolerancia cero a la corrupción, un punto en el que incluyó a los empleados públicos que cobraban sin trabajar.

"Los famosos ñoquis que cobran del Estado plata que es de todos los neuquinos y no trabajan, para nosotros también es una forma de ejercer la corrupción", disparó.

Juan Luis "Pepe" Ousset junto a Leticia y Marina Esteves del PRO. Sebastián Fariña Petersen

La lista siguió con la adhesión a la ley nacional de desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo, otro proyecto que el PRO había presentado sin éxito en gestiones anteriores. También con la estabilidad fiscal y la prohibición de endeudarse para pagar gastos corrientes. Esteves recordó que en sus cuatro años como diputada "todos los pedidos de deuda que llegaban a la Legislatura eran para pagar sueldos y aguinaldos".

Y cerró con el respeto a la propiedad privada, que es una de las banderas más fuertes del gobierno de Javier Milei y también del PRO.

Doctrina y valores del PRO: "Un Estado sin motosierra"

En el nuevo documento, el PRO mantiene la misma línea, aunque con un matiz que lo diferencia del discurso libertario. "El Estado tiene que estar, no tenemos que entrar al Estado para destruir todo con una motosierra, sino tener un Estado que sea eficiente", sostuvo Esteves.

El acuerdo que firmaron ahora incluye sostener la estabilidad fiscal, ejecutar bien los presupuestos, concentrar al Estado en salud, seguridad y educación, simplificar trámites y, sobre todo, acompañar al sector privado.

Sebastián Fariña Petersen

"En el PRO somos unos convencidos de que el sector público tiene que generar las condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar, porque es el verdadero generador de empleo genuino", afirmó, y pidió especial cuidado hacia las empresas neuquinas. La idea, resumió, es que el Estado deje de ser "un obturador del desarrollo de los privados" y pase a ser "un facilitador".

Por qué Figueroa elige al PRO

El gobernador devolvió la gentileza. "Fue muy, pero muy fácil trabajar con toda la gente del PRO de toda la provincia", dijo, y describió a sus dirigentes como "personas muy honestas, de mucho trabajo, muy dedicadas, que defienden sus ideales".

Pero más allá de los elogios, Figueroa dejó ver qué encuentra en ese socio: una sintonía con su programa de ordenar las cuentas sin renunciar a un Estado presente. "El Estado debe igualar las líneas de partida. No podemos decir acá sálvese quien pueda", planteó.

Rolando Figueroa dijo que le fue muh cómodo trabajar con el PRO. Sebastián Fariña Petersen

El mandatario explicó su modelo con una metáfora doméstica. "Si uno administra los fondos de una familia y no tiene la posibilidad de construir un baño, un dormitorio para los chicos o el transporte para mandarlos a la escuela, ¿vamos a ahorrar para nuestros nietos?", preguntó. Según su lectura, la provincia primero debe saldar la "deuda de infraestructura" y recién después ahorrar.

Ahí aparece uno de los anuncios de fondo que es la creación de un fondo soberano a partir de 2028, que funcione como fondo anticíclico y, a la vez, financie nuevas actividades económicas. Figueroa cuestionó el fondo de la gestión anterior, que según dijo colocaba dinero al 5% en letras del Tesoro de Estados Unidos mientras la provincia se endeudaba a más del 10% para pagar gastos corrientes.

"Esto nos iba a conducir sin lugar a dudas a una quiebra", afirmó. Además, aseguró que la mitad de la deuda heredada estará cancelada a fin de este año y la totalidad en 2030.

Menos impuestos y la lógica de Vaca Muerta

El otro punto es el tributario. Figueroa anticipó que, cuando se termine de saldar la deuda de infraestructura, la provincia aplicará una fórmula polinómica para bajar Ingresos Brutos a las empresas neuquinas que contraten trabajadores neuquinos. El objetivo, explicó, es eliminar el "efecto cascada" del impuesto.

También sostuvo que la reconversión de la economía provincial ya empezó. "No estamos esperando que se acabe el gas y el petróleo, la transformación del Neuquén durante y pos Vaca Muerta ya comenzó", dijo, y mencionó el gasoducto para llevar gas desde Vaca Muerta al sur neuquino, con el objetivo de terminar con "la injusticia de pensar que le vamos a vender gas al mundo y que nuestra gente termina sin gas".

Seguridad, planes sociales y una vicegobernadora

En el repaso de gestión, Figueroa habló de la compra de patrulleros, drones y cámaras, y de los resultados en la lucha contra el narcomenudeo: "Una persona juzgada cada tres días", según sus números. También aseguró que los programas sociales bajaron de 30.000 a 5.400 y que en esa depuración encontraron beneficiarios que vivían en Chile y en España.

Uno de los pasajes más fuertes llegó cuando habló de la independencia judicial. "Esas causas avanzaron, incluso hasta nos dejaron sin vicegobernadora de la provincia. No protegimos absolutamente a nadie", afirmó, en referencia a la salida de Gloria Ruiz. Y adelantó que el Ejecutivo seguirá apelando los fallos que considere "demasiado leves" contra quienes, según dijo, "le robaron los planes sociales a los más humildes".

Un frente cada vez más amplio

El PRO no es el único que se sumó a La Neuquinidad. El gobernador destacó a Fuerza Neuquén Federal (Marcelo Rucci), que se incorporó un día antes, al partido del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y a Avanzar, entre otros. "No es un desafío de un partido político, de un sector ni de una persona. Es un desafío generacional", definió.

Antes de cerrar, definió ante sus nuevos y viejos socios, cuáles son sus lineamientos en cuanto a los condicionamientos partidarios. "No tenemos compromisos con los grandes grupos económicos", dijo. Y Esteves, por su parte, terminó con la frase que el oficialismo repite como consigna de campaña, como si fuese el viejo Cambiemos de Macri: "Neuquén está cambiando y queremos que siga cambiando".