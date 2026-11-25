La aeronave había despegado desde Nueva Orleans rumbo a Florida y perdió contacto radial tras descender abruptamente sobre el agua cerca de Misisipi.

La Guardia Costera encontró los restos de la avioneta en la zona de Horn Island, en Misisipi.

Una avioneta cayó al mar en Estados Unidos y los equipos de rescate hallaron los cuerpos sin vida de los seis ocupantes , entre ellos dos niños, dentro del fuselaje sumergido cerca de Misisipi.

De acuerdo con los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24 y FlightAware, el aparato, un Cessna 210 , había partido desde Nueva Orleans con destino a Fort Myers , en Florida , y perdió contacto radial tras descender de forma repentina sobre el agua en la zona de Horn Island.

Entre las víctimas mortales se encontraban cuatro adultos y dos menores de entre 8 y 10 años , cuyos restos fueron localizados por buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi (MDMR, por sus siglas en inglés) en el golfo de México.

La emergencia comenzó el martes alrededor de las 15.45, hora local, cuando el personal de guardia del Sector Mobile de la Guardia Costera recibió un aviso de la torre regional de control de tráfico aéreo sobre la pérdida de contacto con la aeronave, según explicó el portavoz de la fuerza, Juan Ros.

Unos 30 minutos después del despegue, mientras volaba a unos 8.800 pies de altura justo al sur de Pascagoula, en Misisipi, la avioneta cayó de golpe hacia el agua a una velocidad de 18.000 pies por minuto (más de 200 millas por hora, o 321,86 kilómetros por hora) en los segundos finales.

Durante los rastrillajes previos en la superficie, las unidades desplegadas únicamente habían encontrado tres chalecos salvavidas, una balsa salvavidas y la cabina del avión flotando en el mar, añadió Ros.

BREAKING: Small plane goes down in the water off Pascagoula, Mississippi, after descending at 10,000 feet per minute while en route from New Orleans to Page Field Airport. pic.twitter.com/XHflsrjCkV — Scope Report (@ScopeReport_) November 24, 2026

Las labores de búsqueda coordinadas entre la Guardia Costera y las agencias colaboradoras se extendieron durante aproximadamente cuatro horas.

El dispositivo reunió al Centro de Mando del Sector Mobile de la Guardia Costera de los EE. UU., una tripulación de embarcación de la Estación Pascagoula, una tripulación aérea del Centro de Entrenamiento de Aviación en Mobile, la tripulación del guardacostas Cobia (WPB-87311), el Departamento de Recursos Marinos de Misisipi, el equipo de buceo del condado de Harrison, una tripulación de embarcación del Departamento de Policía de Pascagoula, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y una tripulación aérea de un C-130 de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

"Un desenlace desgarrador"

El coordinador de misiones de búsqueda y rescate del Sector Mobile de la Guardia Costera, el comandante Trevor Blount, expresó el pesar de la fuerza tras confirmarse el hallazgo: "Es un desenlace desgarrador; expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos que enfrentan una pérdida inimaginable".

El oficial agregó: "Aunque este no es el resultado que todos esperábamos, estamos agradecidos por la sólida coordinación entre los distintos organismos, la cual nos permitió localizar rápidamente a las personas que iban a bordo de la aeronave y brindar un cierre a sus familias".

Por su parte, el director ejecutivo del MDMR, Joe Spraggins, transmitió el pésame del organismo estatal: "En nombre del MDMR, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos afectados por esta tragedia".

Al mismo tiempo, detalló el trabajo de sus equipos sobre el terreno: "Recuperar a quienes perdieron la vida es una responsabilidad solemne; nuestros agentes de la Patrulla Marina y nuestro equipo de buceo están trabajando junto a nuestros colaboradores federales y locales para llevar a cabo estas labores con el máximo cuidado, profesionalismo y respeto".

Dónde ocurrió el accidente

La aeronave se desplomó en el golfo de México, entre Pascagoula y Horn Island, una isla remota y sin urbanizar situada a unos 22 kilómetros de Biloxi, Misisipi, a la que solo se puede llegar en embarcación privada en un trayecto de entre 30 minutos y una hora desde Biloxi, Ocean Springs o Pascagoula, según reportó CNN.

La avioneta se desplomó en Horn Island, una zona remota y sin urbanizar situada a unos 22 kilómetros de Biloxi, Misisipi.

Horn Island forma parte de la Reserva Nacional Costera de las Islas del Golfo (Gulf Islands National Seashore), un parque nacional que abarca una docena de islas a lo largo de 257 kilómetros entre Misisipi y Florida, cuenta con unos 16 kilómetros de largo y apenas 1,6 kilómetros de ancho, y es un destino de verano muy concurrido por los residentes locales.