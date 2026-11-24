Durante el juicio, la Fiscalía remarcó que una de las víctimas tuvo que ser operada y estuvo casi cinco meses sin poder trabajar a raíz de las lesiones sufridas.

Un tribunal colegiado de Neuquén condenó este martes a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre hallado penalmente responsable de haber cometido una seguidilla de delitos contra la propiedad. Entre los delitos se destaca un violento robo con arma que dejó a la víctima con graves secuelas físicas y económicas. Además, los magistrados lo declararon reincidente por segunda vez.

La sentencia recayó sobre Sergio Germán Delvas , quien llegó a la audiencia de determinación de la pena tras haber sido declarado responsable de un robo agravado por el uso de arma y por causar lesiones graves, sumado a otros tres hechos de hurto. El monto de la condena estuvo muy cerca de la pretensión del Ministerio Público Fiscal , representado por la fiscal del caso Soledad Rangone y la asistente letrada Nadia Pérez , quienes habían solicitado una pena de 7 años y 6 meses de cárcel .

Durante su alegato, la fiscal Rangone hizo especial hincapié en la magnitud del daño ocasionado a la persona damnificada en el hecho más grave. Según expuso la representante de la acusación, la víctima sufrió lesiones de tal entidad que debió ser sometida a una intervención quirúrgica y atravesar un extenso tratamiento de rehabilitación, permaneciendo casi cinco meses sin poder trabajar.

La fiscal subrayó que este período de inactividad forzosa no sólo implicó una merma significativa en sus ingresos, sino que llevó al damnificado a temer por la pérdida de su puesto de trabajo. De hecho, debido a la apremiante situación económica y laboral que atravesaba, la víctima se vio obligada a reincorporarse a sus tareas antes de haber completado su recuperación médica.

Otro eje central del planteo acusatorio fue el historial delictivo del imputado. Rangone detalló que Delvas cometió cuatro hechos contra la propiedad en total y que ya contaba con condenas previas en su prontuario. Por ese motivo, solicitó que se declarara su segunda reincidencia, una figura legal clave que restringe severamente la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, tales como las salidas transitorias, laborales o la libertad condicional.

Por su parte, la defensa oficial del acusado había solicitado que se le aplicara el mínimo previsto en la escala penal, fijado en 5 años de prisión. Para sostener ese pedido, repasó la historia personal de Delvas, mencionó supuestos problemas de salud y pidió que se valoraran como atenuantes su buena conducta mientras permaneció detenido y el pedido de disculpas que expresó hacia las víctimas durante el proceso.

Al momento de resolver, el tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, junto a la jueza Carina Álvarez, avaló gran parte de la postura fiscal. Los magistrados coincidieron en computar como agravantes la reiteración delictiva de los cuatro episodios, sus antecedentes penales y la profunda extensión del daño provocado a la víctima en los planos físico, laboral y económico.

Asimismo, los jueces descartaron que los problemas de salud o consumos problemáticos, al igual que su comportamiento intramuros, pudieran funcionar como agravantes o atenuantes, aunque sí tomaron en cuenta el pedido de disculpas dirigido a los damnificados. Finalmente, por unanimidad, fijaron la condena en 7 años de prisión efectiva, accesorias legales y costas, y formalizaron la declaración de segunda reincidencia conforme a lo establecido en el artículo 50 del Código Penal.