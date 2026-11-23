Un joven de 18 años quedó con prisión preventiva por el crimen de Ramón Marcelino Cuenca en Corrientes, en una causa que también investiga el robo del dinero.

Lo condenaron por robarle a su padre y ahora lo acusan de asesinar a su abuelo

Un joven de 18 años fue detenido en Corrientes , acusado de matar a su abuelo y alterar la escena del crimen para hacer pasar el homicidio por un suicidio . El hecho ocurrió en una zona rural de Esquina y la víctima fue identificada como Ramón Marcelino Cuenca , de 81 años.

El caso tiene un antecedente reciente, ya que, poco más de un mes antes, había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por robarle a su padre.

La investigación de la muerte de Cuenca apunta a un posible móvil económico y a un intento de encubrimiento. Los investigadores encontraron elementos que no coincidían con la hipótesis de un suicidio y comenzaron a reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después de la muerte del hombre.

De acuerdo con la acusación, el joven habría sustraído 26.500 dólares y 800.000 pesos que su abuelo guardaba en una caja de celular y otra de una linterna. Luego habría colocado un revólver calibre 22 junto al cuerpo para simular un suicidio, aunque el disparo mortal habría sido efectuado con una escopeta.

Un testimonio clave para esclarecer el crimen

El testimonio de un peón resultó clave para esclarecer rápidamente el hecho, secuestrar una escopeta y recuperar el dinero, que había sido escondido bajo un montículo de leña, en el campo donde residía la víctima.

Ramón Marcelino Cuenca tenía 81 años y vivía en el paraje Arroyo Vega, a unos diez kilómetros de la zona urbana de Esquina. El viernes a la mañana sus familiares lo encontraron muerto de un balazo y junto al cuerpo se halló un revólver calibre 22.

El caso fue reportado a la Policía como un supuesto suicidio, pero el médico policial que asistió al lugar estableció que, por la zona de ingreso del proyectil, era poco probable que Cuenca se hubiera disparado.

Además, la herida correspondía a un arma de mayor calibre, posiblemente una escopeta. Y el cargador del revólver tenía todos los cartuchos intactos.

El relevamiento del lugar permitió establecer que a la víctima le dispararon desde una ventana y que el asesino se encargó de colocar el arma junto al cuerpo con intenciones de desviar la investigación.

Los familiares constataron que del interior del inmueble se habían llevado los ahorros del chacarero: 26.500 dólares y 800.000 pesos que Cuenca guardaba en una caja de celular y otra de una linterna.

Los investigadores no tardaron en colocar como principal sospechoso del hecho a un ex yerno, un hombre con el que la relación se había tornado conflictiva tras la separación.

La Policía allanó su casa, que está a unos 1.500 metros, donde secuestró una escopeta calibre 16 y una camisa roja, ya que un testigo aseguró haber visto a una persona con una prenda de esas características cuando salía del campo de Cuenca. El hombre, identificado como Juan Luis Enrique (45), también fue detenido.

El testimonio de un peón que había sido demorado por la Policía resultó clave para esclarecer el caso: aseguró que fue Ian Pablo Ramón Enrique (18) quien mató a Cuenca y luego lo obligó a ocultar el dinero y la escopeta bajo una enorme pila de troncos.

Los antecedentes del sospechoso

Ian no era un desconocido para la Policía de Corrientes. A principios de octubre lo habían detenido por robar 14.000.000 de pesos y 3.900 dólares de la casa de su propio padre. El dinero fue hallado en la casa de su novia, en la zona urbana de Esquina.

Además, el adolescente estaba sospechado de haber sido quien unos meses antes le robó a su otro abuelo 18.000.000 de pesos. En esa oportunidad, Ian apuntó a un peón como el autor del hecho, pero la Justicia lo liberó inmediatamente por falta de pruebas.

Cuando el chico cayó preso por el robo a su padre, Cuenca les pidió a sus familiares que averiguaran el horario en que podía visitarlo en la comisaría de Esquina. Apenas tuvo el dato, llegó hasta el lugar para saber cómo estaba su nieto.

Quién era el hombre asesinado

El hombre se dedicaba a la ganadería y era muy conocido en la ciudad de Esquina, donde era habitual verlo repartir leche en un viejo Jeep. En las últimas semanas, había superado un cuadro clínico que obligó a su internación, revelaron fuentes vinculadas a la investigación.

Tres días después de ocurrido el robo, Ian se declaró culpable y firmó una condena a tres años de prisión. Al ser una pena en suspenso, fue liberado inmediatamente.

El fiscal Javier Mosquera, el mismo que investiga el asesinato de la maestra rural Nancy Godoy (52), considera a Ian como el autor del crimen de su abuelo materno y logró que el juez de Garantías Gustavo Vallejos le dicte la prisión preventiva por tiempo indeterminado.

A su padre, en tanto, lo acusan de instigar el robo que terminó en el crimen y se le dictó la preventiva por 20 días.