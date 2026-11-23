El Índice de Confianza de la Universidad Di Tella mostró mejoras en cinco componentes claves. El indicador todavía acumula una caída interanual del 17,5%.

La gestión del gobierno de Javier Milei mostró una recuperación en el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella . Alcanzó los 2,04 puntos en noviembre y se trata de la segunda mejora mensual consecutiva.

La medición mostró una mejora respecto de octubre, con una suba del 4,1% en comparación con octubre , aunque continúa por debajo del registro de hace un año. El interior del país presentó el nivel más alto de respaldo a la gestión nacional.

Sin embargo, el indicador elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella también reflejó una caída interanual del 17,5% . El informe ubicó la mayor parte de esa caída entre enero y mayo de este año.

El estudio, realizado entre el 3 y el 17 de noviembre en distintas localidades del país, mostró avances en los cinco componentes que integran el índice, con diferencias significativas según la edad, el género y la zona geográfica de los encuestados.

Honestidad se ubicó en 2,41 puntos (+1,4%), Capacidad para resolver problemas en 2,40 puntos (+5,6%), Eficiencia en 2,08 puntos (+4,5%), la Evaluación general del gobierno en 1,69 puntos (+3,6%) y Preocupación por el interés general en 1,60 puntos (+6,4%).

Cabe destacar que, según la universidad, el ICG en el mes 35 de la presidencia de Javier Milei es 15,2% mayor que el de la presidencia de Mauricio Macri, y 71,1% mayor que el de la de Alberto Fernández, en el mismo mes de gestión.

El promedio acumulado de la gestión libertaria se situó en 2,32 puntos, el registro más bajo desde el inicio del mandato. Durante los primeros 35 meses de gobierno, Mauricio Macri promedió 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83 puntos.

Diferencias en el apoyo al gobierno de Javier Milei, según edad y género

Las diferencias por género muestran que la confianza en el Gobierno aumentó un 8,7% entre los hombres, hasta los 2,35 puntos, mientras que entre las mujeres retrocedió un 2% y se ubicó en 1,70 puntos.

De esta manera, la brecha entre ambos grupos alcanzó los 0,65 puntos, con una leve ampliación respecto de octubre. La evolución evidencia que el incremento general del índice no fue uniforme entre los distintos segmentos de la población.

Por edad, los jóvenes de 18 a 29 años mantuvieron el nivel de confianza más alto, con 2,23 puntos, aunque el índice retrocedió 6,2% frente al mes previo. El cambio más marcado se dio entre los mayores de 50 años: la confianza aumentó 21,7% y llegó a 2,20 puntos.

Las personas de entre 30 y 49 años volvieron a registrar el nivel más bajo entre los tres grupos etarios. El indicador quedó en 1,82 puntos, con una caída mensual de 7,2%.

Respecto a la confianza en el territorio, las diferencias fueron significativas. El interior del país volvió a registrar la mayor confianza en el Gobierno, con 2,27 puntos y una suba mensual del 6,3%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, donde el índice llegó a 1,95 puntos, con una mejora del 3,7%.

En el Gran Buenos Aires, en cambio, la confianza retrocedió un 1,4% y se ubicó en 1,59 puntos. Según el relevamiento, la brecha entre el interior y el conurbano bonaerense se amplió por segundo mes consecutivo.