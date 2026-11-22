El Presidente busca fortalecer su proyecto de reelección. Las claves de la negociación con los gobernadores.

Javier Milei busca avanzar con la suspensión de las PASO y fortalecer los acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

Javier Milei comenzó a delinear su estrategia política para las elecciones presidenciales de 2027 , con el objetivo de fortalecer su espacio y llegar a la próxima contienda con mayores posibilidades de consolidar su poder. La reforma electoral y el futuro de las PASO ocupan un lugar central en ese armado.

La iniciativa se desarrolla en un escenario atravesado por las disputas dentro de la oposición y las negociaciones que La Libertad Avanza mantiene con distintos sectores políticos. El oficialismo busca avanzar con cambios en las reglas electorales mientras intenta sumar respaldos para garantizar su aprobación en el Congreso.

La apuesta de la Casa Rosada es suspender las PASO para evitar una medición anticipada del respaldo a Milei y dificultar la unificación de candidaturas del peronismo. El oficialismo también busca consolidar acuerdos con los gobernadores aliados y avanzar con las listas colectoras. La iniciativa podría tratarse en el Senado el jueves 26 de noviembre, en una votación clave para el armado electoral de 2027.

“Nosotros queremos eliminar o suspender las PASO, el resto es todo negociable”, reconoció días atrás un integrante de la mesa política del Gobierno. La definición deja al descubierto por qué la Casa Rosada aceptó modificar distintos aspectos de la reforma electoral para preservar su principal objetivo.

Aunque el argumento público del oficialismo es reducir el gasto que implica organizar las primarias, la iniciativa también responde a un cálculo electoral. Sin esa instancia, las fuerzas políticas deberán resolver sus candidaturas por sus propios medios antes de las elecciones generales, sin recurrir a una competencia abierta dentro de sus alianzas.

La disputa de Javier Milei por el voto opositor

El principal interés del Gobierno está puesto en las dificultades del peronismo para construir una candidatura presidencial de consenso. Las diferencias entre Axel Kicillof, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa representan una oportunidad para La Libertad Avanza, que apuesta a que esas tensiones compliquen la conformación de un frente electoral unificado.

Hasta ahora, los llamados a la unidad no se tradujeron en un acuerdo político. El encuentro de este martes en San Fernando dejó al descubierto la existencia de dos sectores con peso propio dentro del peronismo: el que se articula alrededor de Massa, junto al PJ federal y dirigentes del kirchnerismo, y el que encabeza Kicillof, con el Movimiento Derecho al Futuro, que no participó de la convocatoria. A esa disputa se suma La Cámpora, que mantiene abierta la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner, pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La coexistencia de esas aspiraciones dificulta la definición de una fórmula común para enfrentar a Milei.

El rol de las PASO

Las PASO permitirían que los distintos sectores del justicialismo compitan dentro de una misma alianza y que el ganador concentre el respaldo de los demás espacios para las generales. Sin esa herramienta, las negociaciones para definir una fórmula común adquieren mayor importancia y un eventual fracaso podría derivar en candidaturas separadas. Esa fragmentación podría favorecer las posibilidades electorales de Milei, aunque la suspensión de las primarias no garantiza que el peronismo termine dividido.

Los dirigentes opositores podrían buscar un acuerdo político para presentar una candidatura única. “A la falta de PASO habrá que buscar un mecanismo de participación democrática interna a la vieja usanza de los partidos políticos”, planteó este jueves Miguel Ángel Pichetto en Radio del Plata. Y remarcó que debe prevalecer el principio de que “el que gana conduce”.

La apuesta libertaria consiste en dificultar ese entendimiento y evitar que una interna abierta contribuya a ordenar al principal espacio opositor.

La suspensión de las PASO también tiene ventajas hacia el interior de La Libertad Avanza. Karina Milei busca conservar el control del armado electoral y de la distribución de lugares en las listas, en medio de las diferencias que existen dentro del oficialismo sobre las alianzas provinciales y el crecimiento territorial del partido.

Las diferencias internas también alcanzan a Patricia Bullrich, que mantiene una posición cada vez más autónoma dentro del oficialismo y alimenta las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial propia. Aunque desde su entorno descartaron que pretenda competir contra Milei, las versiones generaron incomodidad en la Casa Rosada, donde también circula la posibilidad de incorporarla como candidata a vicepresidenta.

La senadora respalda la suspensión de las PASO, pero sus movimientos políticos reflejan las dificultades de Karina Milei para mantener bajo una misma conducción a todos los sectores que integran el oficialismo.

Prescindir de las primarias permitiría resolver las candidaturas mediante negociaciones partidarias, sin necesidad de exponer esas disputas en una elección abierta. Además, el Gobierno evitaría una votación nacional previa a las generales de octubre, que podría funcionar como un primer plebiscito sobre la gestión de Milei.

Detrás de ese cálculo también aparece la preocupación por el costo político de un eventual resultado adverso. Una derrota, o incluso un desempeño por debajo de las expectativas, podría instalar dudas sobre las posibilidades de reelección del Presidente, fortalecer a la oposición y obligar al oficialismo a encarar los últimos meses de campaña desde una posición de mayor debilidad.

La negociación con los gobernadores

La negociación con los gobernadores es otra pieza central de la estrategia electoral del oficialismo. Para destrabar el dictamen, la Casa Rosada aceptó retirar las listas colectoras, que les hubieran permitido a sus aliados presentar candidatos legislativos propios bajo la candidatura presidencial de Milei. Sin embargo, el Gobierno busca compensar esa concesión mediante acuerdos políticos por fuera de la reforma, que incluyen la conformación de listas conjuntas para diputados y senadores nacionales. Diego Santilli ya confirmó un entendimiento de ese tipo con Alfredo Cornejo en Mendoza.

Las conversaciones también abarcan la competencia provincial. La Libertad Avanza evalúa resignar candidaturas a gobernador en determinados distritos a cambio de acuerdos con los mandatarios, además de negociar lugares en las listas legislativas, vicegobernaciones e intendencias.

Para los gobernadores, la prioridad es conservar el control de sus territorios y su representación en el Congreso. Para Milei, el objetivo es conseguir los votos necesarios para suspender las PASO y construir una red de alianzas que fortalezca su candidatura presidencial.

El oficialismo asegura que cuenta con los 37 votos necesarios en el Senado, pero todavía deberá conseguir al menos 129 apoyos en Diputados. La apuesta de Milei tiene, sin embargo, una variable que el Gobierno no controla: la capacidad del peronismo para resolver sus diferencias y llegar con una candidatura de unidad. La suspensión de las PASO podría dificultar ese proceso, pero no impedirlo.