Javier Milei es distinguido por la Casa de Altos Estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

El Presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. "Para mí es una alegria y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias", agradeció.

Acto seguido, Milei brinda una charla sobre crecimiento económico a los presentes, algo que dijo estar "estudiando hace 15 años". El mandatario reivindicó los aportes de Adam Smith y su descripción de la división del trabajo, el aprendizaje a partir de la experiencia y el progreso tecnológico.

"Decidí empezar a dedicarme a estudiar los problemas de largo plazo. Estaba muy saturado con las cuestiones de coyuntura, de la micro aplicada a mi trabajo", indicó.

Y sumó: "Ahí es donde me encuentro con la primera contradicción de la teoría neoclásica, el hecho de cuando ves el PBI per cápita".

Tras un breve paso por un recorrido académico, Milei dijo que "estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de bienestar".

En otro pasaje de su discurso, Milei dijo que su gestión evitó que Argentina sea Cuba, con un previo estadío en Venezuela, gracias a que incorporó al equipo a Luis Caputo, a quien definió como "el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina".

Por otra parte, Milei apuntó contra la justicia social en términos redistributivos y afirmó que ese tipo de políticas genera un trato desigual ante la ley y afecta los incentivos para invertir. "La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas, que es un trato desigual frente a la ley y el robo", sostuvo.

Según su explicación, cuando el Estado utiliza recursos para transferirlos de quienes tienen buenos resultados económicos hacia otros sectores, penaliza el ahorro y la inversión. "No solo que van a estar penalizando el ahorro, también van a estar penalizando la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y consecuentemente tienen un problema de incentivos y se les cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece", señaló.

Las críticas de Milei a las regulaciones

El mandatario criticó las regulaciones ya que "restrigen la actividad empresarial y los rendimientos crecientes" y tomó como referencia el caso de Europa que, según indicó, "hace años y años que está estancada".

"Son expertos en regular, son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, son expertos en haber matado el crecimiento económico, expresó.

En sentido, habló sobre el trabajo de Federico Sturzenegger con el ministerio de Desregulación, donde están "rompiendo todas estas regulaciones y liberar rendimientos crecientes para que esto genere crecimiento económico".

Además, informó que el funcionario lleva realizadas 18.000 desregulaciones y anticipó que la cifra superará las 20.000 cuando el Senado apruebe la iniciativa impulsada por Oscar Agost Carreño.