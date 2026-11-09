El inesperado gesto del Papa León XIV con Victoria Villarruel que no sacudió la visita

Tras el discurso frente al presidente Javier Milei, el Sumo Pontífice rompió el protocolo para saludar a la vicepresidenta, quien elogió su llamado al diálogo.

Este domingo el Papa León XIV estuvo presente en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei , donde brindó un contundente discurso donde apostó al diálogo y la unidad nacional. Al finalizar, por fuera del protocolo, el Sumo Pontífice bajó del escenario y se acercó a tener un breve intercambio con la vicepresidenta Victoria Villarruel .

Pese a la distancia con el gabinete, la presidenta de la Cámara Alta participó del recibimiento de León XIV y logró saludarlo mano a mano, en un cruce institucional de alta carga simbólica. El Papa bajó detrás de Milei, quien se marchó sin detenerse . Solo frenó un instante para observar que él se había quedado al pie de los escalones.

Al finalizar, Villarruel destacó en diálogo con TN los valores que espera que transmita el Santo Padre durante su visita: " Unidad, reconocer la dignidad del trabajo, el cuidado de las palabras, el amor al prójimo" .

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta aseguró que "los argentinos estábamos esperando hace muchos años la visita de un Papa, asi que estamos muy felices. Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina".

"Un discurso acorde en un momento que hace falta unidad nacional"

"De la visita del Papa espero la palabra de la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre tiende a la justicia social", dijo al salir del auditorio del ex CCK.

"Realmente ha sido un discruso acorde, en un momento que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí. Por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos", agregó.

Respecto del aborto, sostuvo que el Papa "tiene que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado".

“Tengo genuina preocupación por su estado”, había indicado Villarruel.

El discurso del Papa León XIV

El Papa afirmó este domingo ante el presidente Javier Milei que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", durante su discurso en el Palacio Libertad, en el que también abordó la democracia, la educación, la discapacidad y la inteligencia artificial.

El pontífice vinculó el ejercicio de la autoridad con el servicio al bien común y sostuvo que sus resultados deben percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana. En ese marco, puso el foco en las familias que atraviesan dificultades, las personas que buscan empleo y quienes trabajan sin alcanzar a cubrir las necesidades de sus hogares.

Su mensaje también incluyó una convocatoria a fortalecer las instituciones, preservar el diálogo entre quienes piensan distinto y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en la Argentina.

En otro pasaje de su discurso, el Sumo Pontífice destacó la importancia de preservar las instituciones democráticas y de sostener el diálogo como herramienta para la convivencia. "La democracia pertenece a esa herencia que debe ser custodiada", afirmó.

El Pontífice vinculó esa responsabilidad con el respeto por la palabra, la búsqueda de consensos y el reconocimiento de las diferencias. En ese sentido, planteó que la democracia no se sostiene únicamente a través de sus instituciones, sino también mediante las prácticas cotidianas que permiten la convivencia entre personas con distintas ideas.