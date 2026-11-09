El papa León XIV tuiteó sobre la discapacidad en Argentina: dejó un fuerte pedido

El Sumo Pontífice visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole, donde llamó a construir una sociedad que incluya a las personas con discapacidad.

El papa León XIV pidió que Argentina sea capaz de impulsar grandes obras de caridad y que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión. Lo hizo durante su visita al Pequeño Cottolengo de Claypole , donde destacó el trabajo de la institución y reivindicó la importancia de acompañar e integrar a las personas con discapacidad y necesidades especiales.

El Sumo Pontífice llegó al establecimiento a las 9, tal como estaba previsto, y fue recibido por una multitud y por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Escuchó los testimonios de dos residentes, quienes relataron sus duras historias de vida y cómo llegaron a la institución. León XIV saludó personalmente a ambos antes de brindar su mensaje a la comunidad.

Tras su visita y ya rumbo a Palermo para dar una misa en el Monumento de los Españoles , realizó una publicación en la red social X donde hizo hincapié en su pedido de integrar a las personas con discapacidad: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", escribió.

El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida. #ViajeApostólico #Argentina — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

El mensaje, no deja de estar vinculado al debate que se da en el país sobre la discapacidad, que a fines de octubre tuvo la aprobación de la nueva Ley en la Cámara de Diputados impulsada por el gobierno nacional.

El mensaje de León XIV sobre la inclusión y la dignidad

En su discurso, el Papa definió al Pequeño Cottolengo como una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que la caridad se expresa tanto en las obras como en los gestos cotidianos.

"Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios", destacó.

También sostuvo que la institución representa un modelo de integración social, porque no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida comunitaria: "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida".

En esa línea, planteó que el desarrollo de un país también debe evaluarse por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad y necesidades especiales: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El pedido para Argentina y el recuerdo del papa Francisco

Durante el mensaje, León XIV compartió su deseo para el país y convocó a promover una nueva generación de caridad.

"En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país. Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", sostuvo.

El Papa también recordó a Francisco y recuperó una de sus reflexiones sobre el compromiso cotidiano con la fe y la solidaridad.

"Que haya una nueva generación de caridad. Lo anhelaba también nuestro querido Papa Francisco y, por eso, escribió: 'Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra'", señaló.