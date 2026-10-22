Diputados aprobó la nueva ley de Discapacidad: que pasó con el proyecto sobre endeudamiento familiar

Una sesión maratónica de 15 horas se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde además se sancionó la Ley de Tierras.

La Cámara de Diputados tuvo una jornada maratónica con una sesión de 15 horas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la controversial Ley de Tierras en una maratónica sesión que duró hasta la madrugada de este jueves, en una sesión donde se dio el debate también de los proyectos de Discapacidad y Endeudamiento de las familias .

En la negociación, el oficialismo debió aceptar las modificaciones al texto original en el que prevalece la preservación de la ley de tierras de 2011, impulsada por el kirchnerismo, que Javier Milei pretendía derogar.

Por otra parte, se aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley para las personas con Discapacidad , después de varios días de intensas negociaciones logrando un consenso entre oficialistas y opositores. El acuerdo incorporó cambios sobre los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores.

Uno de los temas centrales fue el debate de los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad, uno de los temas centrales de la sesión especial. La oposición impulsa medidas de alivio para las familias que tienen dificultades para pagar sus deudas, mientras que el dictamen del oficialismo prioriza la educación financiera, la transparencia en los créditos y la prevención de fraudes, sin establecer una intervención directa del Estado.

Tras un largo e intenso debate con posiciones enfrentadas, la Cámara Baja determinó el regreso a comisión para continuar su tratamiento. La votación terminó con 121 afirmativos, 117 negativos y 5 abstenciones alrededor de las 3:30 de la madrugada.

El primer proyecto aprobado en la sesión maratónica fue Ley de Tierras. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada deberá girar nuevamente al Senado, con la modificación respecto a la restitución de la Ley de Tierras, motivada a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo consiguió sancionar el proyecto que avanza con los desalojos exprés, encarece las expropiaciones y restituye, en giro de 180 grados, la Ley de Tierras de Cristina Fernández de Kirchner.

"Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger", dijo el diputado Maximiliano Ferrado de la Coalición Cívica ARI.

"No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad", agregó.

Media sanción a la nueva Ley de Discapacidad

Diputados le dio media sanción al proyecto del oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Una mayoría que superó los dos tercios y puso en evidencia el consenso alcanzado tras las negociaciones durante la jornada.

La Libertad Avanza aceptó una serie de modificaciones propuestas por sectores de la oposición que buscaban mejorar el texto y dar respuesta a los reclamos del colectivo de discapacidad. El acuerdo incorporó cambios sobre los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores.

La negociación estuvo encabezada principalmente por el misionero Oscar Herrera Ahuad, por la oposición, con apoyo de Victoria Tolosa Paz del peronismo, y Laura Rodríguez Machado, por el oficialismo.

Tras leer las modificaciones aceptadas por el Gobierno, Herrera Ahuad agradeció "a quienes confiaron en mi persona para lograr un consenso para todas las personas con discapacidad".

El misionero a cargo de la conducción de Argentina Federal fue el encargado de capitalizar todos los reclamos en un dictamen que presentó ante el recinto y en el que plasmó los aportes que él mismo había conseguido incorporar a la iniciativa original de LLA. A estos se sumaron nuevas concesiones durante la tarde, que terminaron por inclinar la balanza a favor del Gobierno.

Endeudamiento familiar, nuevamente a comisión

Durante la madrugada del jueves, Diputados devolvió a comisión el proyecto de ley de endeudamiento familiar, en una votación que terminó con 121 votos afirmativos, 117 negativos y 5 abstenciones. La decisión se produjo al cierre de una extensa sesión parlamentaria y frenó, por el momento, el avance de la iniciativa hacia su aprobación.

A lo largo de una discusión, que se extendió por más de dos horas y media, tanto el oficialismo como la oposición reconocían que el escenario estaba trabado por la paridad de los votos.

La iniciativa propone reforzar la educación financiera, ampliar la información disponible para los consumidores —con mayor claridad sobre tasas y costos— y prevenir situaciones de sobreendeudamiento. No contempla, sin embargo, límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses.

La moción para que el proyecto regresara a comisión fue impulsada por la diputada libertaria Silvina Giudici. De esta manera, el debate quedó sin una definición en el recinto y la iniciativa deberá seguir su recorrido legislativo.