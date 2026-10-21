Diputados aprobó la Ley de Tierras: cuál es el límite de compra para extranjeros

La megasesión comenzó con el proyecto de Inviolabilidad de la Propieda Privada, que deberá regresar al Senado. Seguirá con el de Discapacidad y Endeudamiento Familiar.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la controversial Ley de Tierras , en una sesión, que estiman terminará en horas de la madrugada del jueves, donde también se debatirá los proyectos de Discapacidad y Endeudamiento de las familias .

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la controversial Ley de Tierras, en una sesión, que estiman terminará en horas de la madrugada del jueves, donde tambièn se debatirá los proyectos de Discapacidad y endeudamiento de las familias.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada deberá girar nuevamente al Senado, con la modificación respecto a la restitución de la Ley de Tierras , motivada a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo alcanzó a aprobarlo con el apoyo de aliados: 124 votos positivos, 119 negativos y 6 abstenciones. En cambio, en la votación en particular, en el Capítulo IV sobre a tierras, fue el único que se votó de manera nominal. Obtuvo más de dos tercios de los votos: 239 a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.

De esta manera, la Cámara Baja giró en revisión al Senado el proyecto que restituye la ley de Tierras, dado que llegaba con media sanción de la Cámara Alta. Podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados tendrá una jornada de debate con varios proyectos en agenda.

Fue un paso dentro de una jornada en la que el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con la agenda legislativa.

Los bloques que apoyaron la iniciativa

En la negociación, el oficialismo debió aceptar las modificaciones al texto original en el que prevalece la preservación de la ley de tierras de 2011, impulsada por el kirchnerismo, que Javier Milei pretendía derogar.

La inorma fue aprobada con el voto de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, MiD, Producción y Trabajo, y un sector de Provincias Unidas, y de Argentina Federal.

La iniciativa fue rechazado por Unión por la Patria, Coalición Cívica, la izquierda, y legisladores provinciales, mientras que se abstuvieron diputados cordobeses y uno del PRO, Alvaro Gónzalez.

La diputada kirchnerista, Lucia Campora, rechazó la ley de propiedad privada al sostener que quieren " modificar la ley de expropiaciones para blindar las privatizaciones" y señaló que con esta iniciativa "no hubiesemos podido recuperar YPF y no tendriamos el superávit energético que da Vaca Muerta, gracias a que Cristina recuperó YPF”.

Al hablar en el debate sobre el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", la legisladora camporista dijo que "Milei tuvo todas las leyes que quiso, le votaron todo: Reforma Laboral, el RIGI, Ley Bases, Ley de Glaciares, Inocencia fiscal, todo".

Por su arte, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de inconstitucional el DNU 70 durante el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El legislador remarcó que el oficialismo intentó debilitar las normas que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros y protegen recursos estratégicos.

“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo.

Compra de tierras por parte de extranjeros

Con esta votación, que se tendrá que ratificar en la Cámara Alta, el límite para la compra de campos por parte de extranjeros vuelve a ser exactamente el mismo que establecía la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) de 2011.

La Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) limita la titularidad de tierras rurales por extranjeros en Argentina a un máximo del 15% del territorio nacional, provincial y municipal. Principales aspectos de la ley

Límite de extranjerización: El 15% del total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio no puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El 15% del total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio no puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Tope por nacionalidad: Una misma nacionalidad extranjera no puede superar el 30% de ese límite del 15%.

Una misma nacionalidad extranjera no puede superar el de ese límite del 15%. Límite de superficie: Ninguna persona física o jurídica extranjera puede ser propietaria de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente según la zona geográfica).

FUENTE: Con info de NA y El Parlamentario