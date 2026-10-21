Megasesión en Diputados: debatirán la Ley de Tierras, Discapacidad y endeudamiento familiar

El oficialismo necesita el respaldo de sus aliados para reunir el quórum. Martín Menem aseguró que respetará las iniciativas aprobadas y que no habrá veto.

La Cámara de Diputados tendrá una jornada de debate con varios proyectos en agenda.

La Cámara de Diputados debate este miércoles una serie de proyectos clave vinculados con la Ley de Tierras, Discapacidad y el endeudamiento de las familias. En una jornada en la que el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con la agenda legislativa.

El oficialismo reunió este mediodía el quórum en la Cámara de Diputados junto a aliados y dialoguistas, y se inició la sesión especial con un temario múltiple, que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

A las 12.25, el presidente de la Cámara de Diputados, verificó la presencia de 131 legisladores sentados en sus bancas y dio luz verde al tratamiento del orden del día, que demandará muchas horas de debate en el recinto, en el marco de una sesión que terminaría a altas horas de la madrugada del jueves.

En medio de las negociaciones, el presidente de Diputados, Martín Menem, les aseguró a los legisladores aliados que las iniciativas aprobadas contarán con el respaldo de la Casa Rosada y que no habrá veto presidencial.

Según la información difundida por el oficialismo, esa decisión fue tomada el martes durante una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, de la que participó Menem.

Qué establece el proyecto sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros

Uno de los ejes de la sesión será el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Las comisiones estuvieron conducidas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente. El oficialismo consiguió incorporar un capítulo vinculado con la Ley de Tierras Rurales, con el respaldo de representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

La modificación fue impulsada por el radical Diógenes González, quien propuso incorporar un cuarto capítulo compuesto por dos artículos.

El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A su vez, el artículo 39 restablece esa legislación, que fija restricciones a la propiedad extranjera de campos. De aprobarse esa modificación, se revertiría la derogación impulsada por el Gobierno al comienzo de la gestión de Milei.

El proyecto también introduce cambios en las leyes de expropiaciones y regularización dominial. La iniciativa recibió media sanción del Senado el pasado 6 de agosto, pero las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en Diputados obligarían a que el texto regrese a la Cámara alta si obtiene aprobación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la semana pasada.

Megasesión en Diputados: Discapacidad, endeudamiento familiar y los otros proyectos

La agenda también incluye el debate sobre la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, uno de los asuntos que habían integrado la convocatoria opositora que no logró reunir quórum la semana pasada.

El oficialismo impulsó un dictamen denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”, que busca incorporar los beneficios de la Ley 27.793 a un régimen permanente, sin el carácter transitorio de la emergencia.

Durante el debate del Presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró a los legisladores que estaban garantizados los recursos destinados a las personas con discapacidad. Menem reiteró ese compromiso el martes y afirmó que el Ejecutivo no vetará lo que apruebe la Cámara.

Otro asunto será el endeudamiento familiar, sobre el cual La Libertad Avanza presentará un dictamen con diferencias respecto de las propuestas de Unión por la Patria y Provincias Unidas.

La iniciativa oficialista, acompañada por aliados del PRO y la UCR, se concentra en la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención del fraude digital, sin avanzar en una intervención estatal directa sobre los acuerdos crediticios entre privados.

La diputada libertaria Silvana Giudici defendió esa posición al señalar que el Estado no debe intervenir en un asunto entre privados, una premisa que atribuyó al presidente Javier Milei.

La Cámara también tratará el proyecto de Trazabilidad de Medicamentos, que busca reforzar los controles sobre productos críticos y sus materias primas mediante registros digitales en tiempo real y protocolos ante sospechas de contaminación.

La iniciativa toma como base una propuesta de Giudici e incorpora proyectos de Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi, Marcela Pagano y las exdiputadas Danya Tavela y Mónica Fein.

Por otra parte, el proyecto de vandalismo rural, promovido por el diputado del PRO Martín Ardohaín, propone incorporar nuevas figuras al Código Penal.

Una de ellas establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad de quienes tienen derecho a excluirlos.

La otra contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el daño causado para quienes destruyan o inutilicen elementos vinculados con la actividad agropecuaria, como cereales sin cosechar, silobolsas, ganado e infraestructura productiva, sin generar una situación de peligro común.

Finalmente, también está prevista la discusión sobre la transferencia gratuita a la provincia del Chaco de un inmueble del Estado nacional ubicado en Barranqueras.