Quiénes son los diputados de Neuquén y Río Negro que no dieron quórum para tratar el DNU de Milei

El bloque opositor no logró reunir las bancas necesarias para habilitar el debate en la Cámara Baja sobre el DNU 70/23. La diputada neuquina, Karina Maureira, expuso su postura.

La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación no logró alcanzar el quórum necesario para iniciar la sesión especial en la que buscaban rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 , emitido por el Ejecutivo nacional recién iniciada la gestión del presidente Javier Milei.

Con la presencia de apenas 121 legisladores en sus bancas —a tan solo ocho del número mínimo requerido de 129—, el debate quedó frustrado y expuso una vez más las divididas posturas de los bloques regionales y provinciales.

El escenario registrado en el recinto reflejó las complejas negociaciones que atraviesan a las provincias patagónicas con el gobierno central. El alineamiento de las ausencias respondió a diversas estrategias políticas, marcando una clara brecha entre quienes buscaban forzar el tratamiento en el recinto para presionar por la caída del DNU y aquellos representantes que optaron por vaciar la sesión para evitar el avance del temario promovido por los sectores opositores.

Los diputados de Neuquén y Río Negro que no dieron quórum

Dentro del mapa legislativo de la región, el listado de los representantes nacionales en la Cámara Baja por Neuquén y Río Negro que no ocuparon sus bancas al momento del conteo inicial quedó conformado de la siguiente manera.

Por la provincia de Neuquén:

Karina Maureira (La Neuquinidad)

Gastón Riesco (La Libertad Avanza)

Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)

Solo estuvo presente Pablo Todero, diputado nacional por Fuerza Patria.

Por la provincia de Río Negro:

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)

Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas)

Solo dos diputados nacionales rionegrinos ocuparon sus respectivas bancas: Adriana Serquis y Marcelo Mango, de Fuerza Patria

La posición que planteó Karina Maureira

En el caso neuquino, una de las ausencias que marcó la jornada fue la de la diputada nacional Karina Maureira, quien fundamentó su decisión de no dar quórum en la necesidad de mantener un criterio propio frente a la agenda parlamentaria, distanciándose tanto de la estrategia del oficialismo como de la oposición.

Respecto al debate en torno a la discapacidad, la legisladora sostuvo que se debe avanzar hacia una norma de fondo y no quedarse en soluciones coyunturales: "Nosotros vamos por una ley superadora en discapacidad, que nos permita olvidarnos definitivamente de la emergencia. No queremos que haya más que esperar una fecha para tratar el tema de la discapacidad en Argentina", argumentó sobre la necesidad de abordar el tema con mayor análisis.

Asimismo, Maureira se refirió a las discusiones vinculadas a los derechos de propiedad y las tierras, señalando que "ya se ha expresado nuestro espacio, las tierras son para los argentinos y eso no va a cambiar". La diputada justificó su postura bajo el compromiso de evitar especulaciones partidarias y priorizar los intereses provinciales, asegurando que su espacio busca colocar "a Neuquén por sobre todas las cosas".