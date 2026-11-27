De esta manera, pasadas las tres de la mañana, se logró dar media sanción a la ley. De cuánto será el incremento de la partida para el Gobierno.

Pasadas las tres de la mañana, se logró el aval a la ley que proyecta ingresos y gastos para el próximo año.

En horas de la madrugada de este viernes finalizó la sesión en Diputados , que se extendió por más de 14 horas, donde el Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto 2027, pero la oposición impuso un aumento en los fondos para universidades.

De esta manera, pasadas las tres de la mañana, se logró el aval a la ley que proyecta ingresos y gastos para el próximo año con 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones. La partida se incrementó de $7,3 billones a $11 billones.

Diputados rechazó el capítulo que contemplaba las partidas oficiales y aprobó una propuesta alternativa que fija $11 billones para el financiamiento universitario, tal como reclamaban los rectores del CIN.

Ahora la propuesta deberá ser tratada en el Senado y si llega a ser convertida en ley, el Gobierno tendrá que decidir si acepta la modificación o aplica un veto parcial.

El rechazo a la propuesta del Gobierno fue avalado por los votos de bloque que suelen votar junto con el oficialismo como Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe), el MID y Elijo Catamarca. También votaron en contra los misioneros de Argentina Federal, el radical Diógenes González, el ex libertario Mariano Campero, Álvaro González del PRO y la radical disidente Karina Banfi.

La propuesta de la oposición cosechó 138 votos positivos contra 109 negativos, por lo que quedó incluida en la media sanción que será girada al Senado.

En caso de ser aprobada por la Cámara alta, la Casa Rosada deberá decidir si recurre a un veto parcial o acepta la modificación que le impuso la oposición. “Esto rompe el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables y consecuentes con lo que se puede destinar”, advirtió la diputada Silvana Giudici.

“Ahora tenemos que buscar un acuerdo con el radicalismo en el Senadoy llegar a un monto más accesible. Pero hay que darle un cierre a este tema”, explicaron desde el bloque LLA.

La oposición no solo frenó un recorte de fondos para el INTA, el INTI, el SENASA y CONICET, sino que aumentó sus partidas (el equivalente al 0,35% de la tasa estadística, un impuesto sobre las importaciones).

Aprobaron el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027

El oficialismo consiguió sostener el apartado más cuestionado por los fondos destinados a discapacidad en el Presupuesto 2027, con 140 votos afirmativos.

El texto se aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (de la Izquierda). El rechazo lo encabezaron ocho cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria en sintonía con el pedido de las organizaciones de su provincia que se quejaron de que no fueron convocadas al debate y desconfían de que el gobierno incumpla. También votó en contra la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta.