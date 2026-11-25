El operativo se realizó este miércoles en Neuquén, durante un patrullaje preventivo. Los dos ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie.

Un patrullaje preventivo realizado por personal de la Policía de Neuquén permitió recuperar este miércoles 25 de noviembre una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente desde hacía más de cuatro meses, en el marco de una investigación por robo.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, el procedimiento fue realizado alrededor de las 17:45 por efectivos de la División Motorizada (DeMoSe) que recorrían el sector del Nido, en la capital neuquina.

Durante el patrullaje, los uniformados advirtieron la presencia de dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta sin chapa patente, sin llave de ignición y sin los espejos reglamentarios, por lo que intentaron interceptarlos.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, los ocupantes hicieron caso omiso a la voz de alto y continuaron su marcha hasta llegar al sector de la barda, donde abandonaron el rodado y escaparon a pie.

Ante esta situación, los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes a través del área de Automotores para determinar la procedencia del vehículo.

La motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente desde julio

Tras realizar las verificaciones correspondientes, el personal policial constató que se trataba de una motocicleta Zanella Ceccato R, de color azul, que registraba un pedido de secuestro vigente desde el pasado 13 de julio de 2026.

La medida había sido solicitada por la Comisaría Primera de Neuquén, en el marco de una investigación por robo.

Finalmente, personal de la Comisaría 18° se hizo presente en el lugar para concretar el traslado del rodado recuperado, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

De madrugada, frente a una cámara y en plena huida cayó un sospechoso

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este miércoles sospechado de intentar ingresar a una obra en construcción en la capital neuquina y ocasionar daños en una de sus paredes exteriores, tras un procedimiento que combinó el seguimiento por cámaras de seguridad y el patrullaje preventivo en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró en las primeras horas de la jornada y fue advertido por la División Centro de Monitoreo Urbano. Una operadora que observaba las imágenes transmitidas por un domo instalado en la intersección de las calles Rivadavia y Buenos Aires detectó la presencia de dos hombres que procuraban acceder al predio en obra, al tiempo que provocaban deterioros en su estructura perimetral.

A partir de esa observación en tiempo real, desde el centro de control se emitió un alerta inmediato para que los móviles y efectivos que realizaban recorridas en el sector acudieran al lugar. La rapidez en la comunicación resultó clave para intentar interceptar a los involucrados antes de que lograran escapar del área.

Sin embargo, al notar la cercanía y la presencia de los uniformados, los dos sospechosos emprendieron la fuga a pie, dispersándose por las inmediaciones. Con los datos físicos y de vestimenta aportados desde el monitoreo, sumados al despliegue de los equipos en calle, se organizó un rastrillaje en las cuadras cercanas.

Como resultado de ese operativo, personal de la Comisaría Primera logró ubicar e interceptar a uno de los hombres en las inmediaciones de las calles Independencia y Buenos Aires. En paralelo, los efectivos acudieron a la obra en construcción para verificar lo sucedido y constatar los daños registrados en la pared exterior del inmueble.

Tras realizar las primeras comprobaciones en el lugar del hecho, los policías procedieron a demorar al sospechoso y lo trasladaron a la sede policial correspondiente, quedando vinculado a las actuaciones por su presunta participación en el episodio.