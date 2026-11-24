Está con arresto domiciliario mientras investigan el procedimiento en la ruta 40, cuando un auto huyó de un patrullero que intentó detenerlo para un control.

Un policía de Chubut mató a un joven de un escopetazo con balas de goma.

Un policía de Chubut disparó con una escopeta antitumulto cargada con balas de goma y mató a Eduardo Victorio López, de 30 años, durante un procedimiento en la localidad cordillerana de Tecka, próxima a Esquel.

Fue en la madrugada del sábado 22 de noviembre de 2027 y el cabo primero Jonathan Solís quedó imputado por homicidio agravado.

Qué pasó en la ruta 40

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, una patrulla intentó frenar la marcha de un Renault Logan en el que viajaban cuatro personas. El auto habría evadido el control y seguido hasta una vivienda sobre la ruta 40.

Allí, dos de los ocupantes, Acuña y López, habrían increpado a los policías. De acuerdo con la versión fiscal, Solís accionó su escopeta antitumulto, cargada con postas de goma, y disparó directamente contra los cuerpos de los dos civiles a corta distancia.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Acuña y le provocó lesiones leves.

Para López, en cambio, las consecuencias fueron fatales. Una bala alcanzó su y le causó la muerte por destrucción muscular.

Arresto domiciliario por 15 días

La investigación se abrió formalmente en el feriado del lunes 23 de noviembre de 2026, tras una extensa jornada de audiencias.

A Solís se lo investiga por homicidio agravado por haber sido cometido por personal policial en ejercicio de sus funciones y con abuso de su cargo, y por lesiones leves igualmente agravadas.

El cabo primero Jonathan Solís, de la policía de Chubut (foto de EQS Notas).

Pero la Fiscalía no descarta una segunda hipótesis, vinculada con un posible exceso en la legítima defensa. Por eso y por el escaso riesgo de fuga, a su entender, no requirió la prisión preventiva.

La defensa, en cambio, plantea únicamente que el efectivo actuó en legítima defensa, una versión que en las últimas horas obtuvo, además, respaldo público del ministro de Seguridad de la provincia.

La explicación del policía de Chubut

Durante la audiencia, Solís dio su versión y aseguró que disparó porque consideraba que la vida de sus compañeros estaba en riesgo.

La fiscal María Bottini sí pidió arresto domiciliario por 45 días, algo que consideró necesario para evitar posibles interferencias en la investigación. La pidió por 45 días, pero el juez sólo la habilitó por 15, tal como había solicitado la defensa.

La causa avanzará ahora con la realización de distintas pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

“No era un perro para matarlo así”

Familiares y vecinos de Tecka acompañaron la audiencia en la sala. Cuando tuvo la palabra, la madre de López habló frente al micrófono del dolor que dejó la pérdida de su hijo.

"Usted no sabe el dolor que dejó en la familia, el dolor que dejó en mí, en mi esposo, en sus hermanos, en toda la familia entera; estamos destrozadas en este momento", manifestó cuando apenas había pasado un día de la muerte.

Y agregó: "Mi hijo no era un perro para matarlo así como lo mató".

La madre de Eduardo Victorio López, el joven fallecido en Chubut.

La mujer también habló de lo irreversible de la pérdida: "Él no me va a devolver un hijo ahora", dijo sobre el autor del disparo.

También cuestionó la actuación de los efectivos después del disparo y relató las dificultades que tuvo la familia para acercarse al lugar donde estaba López. Su reclamo fue el mismo de principio a fin: "Lo único que pido es justicia y nada más".

La postura del ministro de Seguridad de Chubut

"Con la información con la que yo cuento el día de hoy, entiendo que el accionar del cabo primero Jonathan Solís fue ajustado a derecho; fue un caso de legítima defensa", sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, en una entrevista con LU20 Radio Chubut.

El funcionario, igualmente, aclaró que se basa en los primeros elementos que recibió y que no tiene acceso a la investigación completa.

“Es lo que surge de la intervención policial, que, ya te digo, es la única información con la que cuento", aseguró.

También explicó que, por los protocolos para hechos violentos en los que participa personal de una fuerza de seguridad, la investigación quedó a cargo de otra fuerza. "Creo que está interviniendo Gendarmería Nacional, hasta donde yo tengo noticias", señaló.

La distancia del disparo

Sobre el uso de la escopeta, Iturrioz explicó que los 12 metros de distancia obligatoria que definen los protocolos para accionar la escopeta antidisturbios corresponden al uso intimidatorio del arma, pero no a un eventual uso defensivo.

También se refirió otro punto mencionado en la audiencia, vinculado con la corta distancia a la que se realizó el disparo, algo que podría a ver sido decisivo en su letalidad.

La audiencia del 22 de noviembre de 2022, un día después de la muerte del joven de 30 años en Chubut.

"En una escopeta, la munición se va abriendo y eso denota cierta distancia. Bueno, acá no había rosa de dispersión; es decir, el disparo fue hecho a muy corta distancia", detalló el ministro.

Consultado sobre si el accionar pudo ser excesivo, respondió: "Eso lo va a determinar la justicia. Nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia".