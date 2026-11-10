Estrangularon a un hombre en una comisaría: tres policías detenidos.

Los arrestos se produjeron tras la autopsia que confirmó la causa de la muerte. Los agentes, de la Policía de Santa Cruz, se negaron a declarar.

Tres agentes de policía fueron detenidos e imputados por homicidio agravado luego de que una autopsia comprobó la muerte por estrangulamiento de Gilmar Claros Ferrel, un ciudadano boliviano de 35 años que había sido detenido y estaba en la Comisaría Séptima de Río Gallegos , provincia de Santa Cruz.

Además de las lesiones en el cuello, la misma autopsia reveló otras 17 lesiones -14 externas y tres internas-, todas de causa reciente.

La investigación de los hechos, que ocurrieron el viernes 16 de octubre, es llevada adelante por Gendarmería Nacional.

Cinco efectivos de la seccional de Río Gallegos fueron identificados y vinculados con la muerte de Claros Ferrel.

Este fin de semana se dispuso la detención de tres de ellos: Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel.

Los tres fueron trasladados al Juzgado de Instrucción N° 3 de la capital de Santa Cruz para que prestaran declaración indagatoria, pero en todos los casos decidieron no declarar.

Familiares de Gilmar Claros Ferrel.

La causa está caratulada como homicidio agravado por la calidad de autor, con abuso de sus funciones, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal.

Río Gallegos: la autopsia, clave

Claros Ferrel había sido detenido el mismo viernes 16 en el barrio San Benito, de Río Gallegos, por un episodio de violencia doméstica en su domicilio, aparentemente originado en una discusión con su pareja.

De acuerdo con la autopsia, la causa de su muerte fue asfixia mecánica debido a una compresión externa del cuello por estrangulamiento.

También se detectaron fracturas en las costillas de ambos lados del tórax, lesiones en varias partes del cuerpo y marcas en las muñecas compatibles con la colocación de esposas.

Los agentes Torres, Tejada y Coronel fueron detenidos este lunes 9 de noviembre, y luego trasladados por un móvil de Gendarmería Nacional hasta el juzgado ubicado en Juan B. Justo y Fagnano.

Allí, pese al feriado nacional por la visita del Papa León XIV, el juez Gerardo Giménez los convocó a prestar declaración indagatoria.

Los tres acusados, acompañados por sus abogados defensores Héctor Rippa, Jesús María Moroso y Gabriel Bertorello, decidieron no declarar.

Después de esto fueron trasladados a la delegación local de la Policía Federal, donde este martes permanecían detenidos.

Qué pasó el 16 de octubre

La investigación de la muerte de Claros Ferrel se originó en una denuncia presentada por su hermano y su ex mujer -y madre de su hijo- ante la falta de respuestas que recibieron desde la Comisaría Séptima de Río Gallegos, y luego de que, según afirmaron, otros detenidos en la seccional les contaron que había habido “movimientos raros” compatibles con apremios ilegales.

Marcelina Escobar, la ex mujer de Gilmar, también negó las versiones de que él había golpeado a su pareja actual en el episodio que derivó en su detención.

Según lo que trascendió inicialmente, el hijo de la novia actual del fallecido cruzó hasta un gimnasio municipal para pedir ayuda porque se asustó por una discusión a los gritos, y allí habría dicho que el padrastro la estaba golpeando.

Pero Escobar aseguró que “el niño se asustó” porque “había griterío entre ellos” y, acerca de una herida en un labio que tenía Pamela -la novia de Gilmar- cuando la Policía intervino, afirmó que fue consecuencia de un forcejeo por un teléfono celular y no de una agresión.