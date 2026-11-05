Confirmaron el lugar de Santa Cruz donde estará emplazado. La obra incluirá pedazos de la escultura anterior que fueron recuperados.

Repondrán el monumento a Osvaldo Bayer que demolió Vialidad Nacional pero no lo pagará el Gobierno.

La organización Reconstruir Bayer anunció que ya fue adjudicado el espacio donde se instalará el nuevo monumento al periodista y escritor Osvaldo Bayer que reemplazará al destruido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en 2025 en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.

Reconstruir Bayer es una organización civil encabezada por el escultor Miguel Jerónimo Villalba, el autor de la obra demolida el 25 de marzo de 2025 por retroexcavadoras de Vialidad Nacional.

El monumento al autor de La Patagonia rebelde , fallecido en 2018, había sido inaugurado en Río Gallegos el 24 de marzo de 2023.

El año pasado, en coincidencia con la fecha en que se conmemora el Día del Trabajador de Prensa, las máquinas derribaron la estructura ubicada en el Paseo de la Memoria -en los jardines del Complejo Cultural de Río Gallegos.

La primera explicación fue que la estatua de Bayer entorpecía la visual de los automovilistas y dificultaba el drenaje de agua.

Maqueta del nuevo monumento a Osvaldo Bayer.

Dos días después de la demolición, el responsable del Distrito 23 de Vialidad Nacional, Paulo Croppi, fue dejado cesante por el gobierno de Javier Milei.

Cómo se financió la nueva escultura

Desde Reconstruir Bayer, este miércoles 4 de noviembre anunciaron que el nuevo monmento ya tiene un lugar designado.

“Ya está adjudicado el espacio donde se instalará nuevamente el monumento a Osvaldo Bayer, en la ciudad de Río Gallegos. La obra estará emplazada en el Paseo Costero, un lugar significativo para mantener viva su memoria y su legado“, indicaron.

La reconstrucción se financió a través del “crowdfunding”, es decir, aportes de la comunidad.

El proyecto de realizar un nuevo monumento comenzó tras pedidos infructuosos a la Secretaría de Cultura de Santa Cruz para recuperar los restos del monumento anterior, y sin que hubiera ninguna iniciativa del gobierno nacional para reponer la obra.

Desde Reconstruir Bayer expresaron su gratitud a “la ciudad de Río Gallegos por la posibilidad de volver a levantar esta escultura” y “a Leon Gieco y a todos los artistas y personalidades de la cultura que se sumaron a colaborar”.

Según se lee en la web de la organización, en la que continúan recaudando fondos para finalizar el proyecto, el rostro de Osvaldo Bayer tal como fue representado para la obra original se ubicará por encima de un muro de gaviones metálicos en el que se colocarán fragmentos del monumento destruido.

La causa contra el director de Vialidad Nacional

En cuanto a la investigación de lo hecho por Vialidad Nacional, tras la remoción de Croppi y su segundo, Raúl Bórquez, la Justicia Federal de Río Gallegos abrió una causa contra el director destituido por el delito de daño agravado de bienes.

El fiscal federal Pablo Mansilla sostuvo que Croppi autorizó y convalidó el operativo de remoción y que se encontraba presente en el lugar mientras la maquinaria destrozaba la obra -algo que el funcionario negó-, sin que se hubiera tomado ningún recaudo ni se notificara a la provincia de Santa Cruz, propietaria del monumento.

La Justicia de Santa Cruz aún no elevó a juicio el caso, que continúa bajo investigación.