Dos testigos relataron los instantes previos a la muerte de Adrián Arismendi. El joven de 26 años, de Santa Cruz, estaba de vacaciones en Río de Janeiro.

Se supieron más detalles del accidente fatal del turista argentino en Brasil: "El ala delta empezó a girar"

En Río de Janeiro y en Santa Cruz continúa la conmoción por el accidente de ala delta en el que murieron Adrián Guillermo Arismendi, un joven argentino de 26 años, de Puerto Deseado , y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Mientras continúan las investigaciones y pericias de policías y bomberos, se conocieron más detalles de la tragedia, a través de testimonios de personas que se encontraban en la playa de São Conrado este lunes 2 de noviembre, cuando Adrián y Dos Santos se estrellaron contra un muro.

Una mujer, identificada como Ana Clara Goulart, relató que vio el momento preciso en el que el ala delta se aproximaba a la playa y notó que algo raro estaba pasando.

“Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo”, contó la bañista brasileña.

Bomberos de Río de Janeiro en el lugar donde se accidentó Adrián Arismendi.

“En un momento dado, el ala delta empezó a girar en el aire”, agregó Goulart, y explicó que en ese punto fue que advirtió que “algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”.

El sector donde se produjo el impacto presenta un desnivel de al menos dos metros y medio y cuenta con un muro que separa el paseo marítimo de la playa.

La desesperación de la gente

Otro testigo detalló la escena posterior al impacto y la desesperación de quienes presenciaron el accidente y empezaron a movilizarse para pedir ayuda urgente, ante la gravedad de lo que había ocurrido.

“Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste”, precisó.

“Lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”, añadió.

Varias personas que estaban presentes en São Conrado cuando el turista argentino y su instructor se accidentaron, aseguraron que el ala delta redujo su altura por debajo de la trayectoria regular.

Adrián Arismendi, el argentino que murió al estrellarse con su ala delta en Brasil.

Esto provocó el violento choque de la nave contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la playa.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió el aviso del accidente a las 11.23 del lunes.

De inmediato se desplegó un operativo de rescate que incluyó personal especializado y apoyo aéreo para el traslado.

Dolor en Puerto Deseado

Tanto Arismendi como Dos Santos ingresaron al Hospital Municipal Miguel Couto en paro cardiorrespiratorio, según confirmó la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro.

Pese a las maniobras de reanimación y los esfuerzos del personal médico, poco después se confirmó la muerte del turista de Santa Cruz y el instructor brasileño.

La noticia causó una honda conmoción en Puerto Deseado, la ciudad patagónica donde vivía el joven fallecido.

“Puerto Deseado es un lugar en el que, poco más o poco menos, todos nos conocemos. Por eso, ante los hechos de público conocimiento, solo queremos dar la información que estruja el corazón de la comunidad y expresar nuestro acompañamiento a la familia y amigos”, publicó el medio local de noticias Clipping 3.0.