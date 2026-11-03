El CEO de Adecoagro lidera el grupo de empresarios argentinos que se quedó con las tierras en la Patagonia. Tres décadas en el negocio agroindustrial.

Del centro de estudiantes de la UBA a comprarle 900.000 hectáreas a Benetton: quién es Mariano Bosch

Casi un millón de hectáreas de la Patagonia repartidas entre Río Negro , Chubut y principalmente, Santa Cruz, cambiaron de manos: un grupo de empresarios argentinos encabezado por el CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, se las compró al Grupo Benetton.

Si bien no hubo comunicado oficial y la operación se realizó bajo un fuerte hermetismo, es un hecho la compraventa de 900.000 hectáreas que incluye las estancias Coronel y Cóndor en Santa Cruz, Leleque, el Maitén, El Montoso y Pilcaniyeu en la región cordillerana, y un pequeño establecimiento (un 2% del total que cambió de manos) en Buenos Aires.

Una particularidad del grupo comprador es que, aunque sus integrantes son ejecutivos de Adecoagro, no es la empresa la que se quedó con las tierras sino ellos, a título personal, con Bosch al frente del proyecto.

De la mano de George Soros

Mariano Bosch tiene 57 años y una historia de más de tres décadas en el terreno del agro. Pasó por las siembras de granos tradicionales, a principios de siglo, hasta evolucionar a negocios relacionados con la producción arrocera y lechera en la Argentina y la elaboración de biocombustibles con caña de azúcar en Brasil.

En 2002, Bosch fundó Adecoagro con sus primeras 70.000 hectáreas situadas en la provincia de Buenos Aires. Su socio capitalista en aquel momento fue el magnate húngaro George Soros, quien por entonces buscaba expandir sus negocios en la Argentina, y dejó de ser accionista de la empresa en 2017.

En 1998, Benetton financió el Museo Leleque, ubicado dentro de la estancia que era suya, en Chubut.

Desde entonces, los accionistas de la firma fueron cambiando pero Bosch nunca abandonó su puesto de CEO y director.

La UBA, los primeros negocios y un premio Konex

Anteriormente, el titular de Adecoagro tuvo un paso de alto perfil por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió de ingeniero agrónomo y fue presidente del Centro de Estudiantes, tal como destacó la Fundación Konex en 2018, cuando le otorgó un diploma al mérito por su actividad empresarial en los agronegocios.

Antes de iniciar su principal emprendimiento de la mano de Soros, el ingeniero y empresario porteño tuvo una primera experiencia en el sector agroindustrial con la empresa BLS Agribusiness, dedicada a la consultoría, gestión técnica y administración agropecuaria, que fundó y dirigió desde 1995.

Por su parte, Adecoagro tuvo una expansión rápida en Argentina y también en Brasil y Uruguay, donde empezó a comprar campos entre 2003 y 2004.

En 2005 inició la incursión en el negocio azucarero y de biocombustibles a base de etanol, con la compra de la Usina de Monte Alegre en Minas Gerais, a la que se sumó en 2006 la Usina Angélica en Mato Grosso do Sul.

El crecimiento continuó en 2007, con la compra de la marca Molinos Ala junto con sus activos y la apertura de un primer tambo en la provincia de Santa Fe.

Leche y criptomonedas

El negocio lechero se extendió con un mega tambo inaugurado en 2011 y, posteriormente, la compra en 2019 a SanCor de dos fábricas para producir las marcas Las Tres Niñas, Apóstoles y Angelita. Ese mismo año, el grupo también comenzó a procesar maní en Córdoba.

Por entonces, Adecoagro ya cotizaba en la Bolsa de Nueva York, algo que comenzó a hacer en 2011.

Desde hace un año, no obstante, Bosch no es el principal dueño de la empresa. Tether Investments, un gigante de las criptomonedas, creador de la stablecoin USDT -una cripto cuyo valor está atado al del dólar y no fluctúa- pagó 615 millones de dólares en 2025 para comprar el 70% del paquete accionario y acumular así el 90% de las acciones (el otro 20% lo había comprado en 2024).

De todos modos, Bosch continuó y sigue siendo el CEO de la empresa mientras, a la par, expande sus negocios en la Patagonia argentina.