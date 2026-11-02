Cortan las flores antes de lo previsto, y armaron un plan para los que no puedan cancelar la visita. La tradicional lluvia de pétalos llegará con una novedad.

El campo de tulipanes de Chubut adelantó el cierre de la temporada 2026: qué pasó.

El campo de tulipanes de Trevelin , en Chubut , tuvo que adelantar el cierre de su temporada 2026 porque las altas temperaturas de los últimos días aceleraron el final de la floración .

Según informaron a través de un video en las redes sociales y un comunicado de Tulipanes Patagonia, el domingo 1° de noviembre de 2026 , fue la última jornada para poder recorrer el lugar y apreciar el manto de colores con la imponente cordillera de Los Andes como fondo.

La modificación del cronograma de esta primavera, según explicó el responsable del emprendimiento, responde a algo incontrolable: el comportamiento natural de las flores frente a las condiciones climáticas de la zona.

Juan Carlos Ledesma definió la situación como un “cierre un poquito adelantado”. Además, en las redes sociales comunicó personalmente la situación con un video que lo muestra con el manto de flores de fondo, todavía lleno de colores.

Lo subió poco antes del inicio de la última jornada con floración, previo al inicio del corte de los tulipanes.

"No es que lo decidimos nosotros"

En diálogo con Red 43, explicó: “No es que lo decidimos nosotros, nos vimos en la obligación de informar a todos nuestros visitantes que con esas temperaturas tan elevadas tuvimos que forzar el cierre unos 4 o 5 días antes”.

Y aclaró: “Pero solamente para invitar a quienes puedan evitar venir a que lo hagan, y que dejen para la temporada que viene su viaje”.

En un comunicado oficial, el establecimiento agradeció a quienes acompañaron la temporada y pidió comprensión a los visitantes que aún tenían previsto ir.

“Entiendan la situación y que no podemos manejar ni el clima ni la naturaleza”, dijo como una expresión de deseos Ledesma al referirse al cierre anticipado.

El día que los tulipanes se llenaron de nieve

Hace 3 años, según recordó el propietario, un 30 de octubre cayeron 30 centímetros de nieve sobre el campo.

“Lejos de bajar los brazos, hicimos todo lo contrario y salimos temprano, al amanecer”, contó.

Esa jornada hizo Ledesma también hizo una transmisión en vivo por redes, para invitar a los visitantes a que fueran a ver “la nieve sobre los tulipanes, que era un espectáculo único”.

Contó que igualmente esa noche no pudo dormir. Y que “después los tulipanes cayeron muy rápido”. Y concluyó: “También estuvimos sujetos al clima”.

Lo que queda: “Pocas flores, pero mucha diversión”

Para quienes igual lleguen en estos días, Tulipanes Patagonia armó un plan especial.

Ledesma explicó que la idea es recibirlos “con el portón abierto y con todo funcionando porque hay personas que no van a poder cancelar y van a llegar igual y queremos recibirlos con una función distinta”.

Y anticipó que quedarán “pocas flores”, pero “mucha alegría”, anticipó.

Hasta el sábado 7 de noviembre, el restaurante y la casa de té permanecerán abiertos con normalidad, de 9 a 19.

También seguirá habilitada la sala audiovisual, donde los visitantes pueden ver un video educativo sobre los tulipanes, sus características y el proceso de cultivo.

La lluvia de pétalos, con una novedad

Desde Tulipanes Patagonia confirmaron que la tradicional lluvia de pétalos se realizará el sábado 7 de noviembre, tal como estaba prevista originalmente y más allá que para ese momento ya no quedarán flores.

“Vamos a estar (esta última semana) con la máquina cortando los pétalos de las flores, vamos a producirles lluvias de pétalos, vamos a jugar mucho, va a ser una semana de mucho trabajo, distinta”, explicó Ledesma.

El campo de Tulipanes de Trevelin, en Chubut.

La principal sorpresa será la elección de la Reina de los Tulipanes. “Una perlita que cuento. Las vamos a subir a la máquina, a la cortadora, y las vamos a llevar ahí en una bañera de pétalos”, anticipó sobre lo que será el concurso.

Los planes del campo de tulipanes para 2027

El emprendimiento lleva 30 años en Chubut y al cierre e esta nueva temporada, su responsable hizo un balance muy positivo, pese al cierre anticipado.

“(Estamos) muy contentos, felices con todo lo que sucedió en este octubre, con mucho entusiasmo para seguir creciendo con cosas nuevas para el que viene”, afirmó.

Y en ese sentido, anticipó que el trabajo de cara a la temporada 2027 ya comenzó.

Según adelantó, llega “una reforma que va a sorprender”.

“Estamos trabajando con un grupo de arquitectos para reestructurar todo lo edilicio. Vamos a tirar lo que está feo y construir cosas lindas”, agregó en vistas de los 11 meses por delante para la reapertura.

Entonces, Ledesma volverá a su función de cada primavera. “Cuando está repleto de gente sacándole la foto al mejor tulipán, yo estoy viendo el feo y eso es lo que me motiva a tratar de seguir creciendo”, explicó.