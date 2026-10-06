El Viejo Expreso Patagónico suma salidas en un mes de alta demanda. La máquina fue acondicionada en El Maitén y trasladada a Esquel. Días y horarios.

La Trochita sumó una segunda locomotora para la temporada de tulipanes: cuánto sale el viaje en octubre 2026.

La Trochita llega a la temporada de tulipanes con una novedad clave: acaba de sumar una segunda locomotora en su cabecera Esquel , lo cual le permitió armar un cronograma intensivo con 25 salidas programadas para octubre de 2026 .

En este mes, todos los años llegan a la zona cordillerana de Chubut visitantes que viajan a Trevelin para conocer el campo de tulipanes, un emprendimiento familiar en una estancia cercana al pintoresco pueblo galés de montaña que en la Primavera cambia el paisaje con más de 3 millones de capullos en flor .

Por eso, el Viejo Expreso Patagónico se preparó para acompañar uno de los períodos con alta actividad turística en la zona. Y según informaron, buena parte de los servicios que ofrecen ya están vendidos .

La locomotora reparada en El Maitén

Miguel Sepúlveda, subgerente de la Trochita, explicó que se realizó una reparación integral de una de las históricas máquinas de este antiguo tren patagónico en los talleres de El Maitén.

Los trabajos incluyeron el reacondicionamiento de una caldera, además de tareas sobre bujes y otros componentes de la antigua locomotora.

Luego de esas tareas, la unidad viajó hasta Esquel y llegó justo a tiempo para responder a la afluencia turística. "Logramos terminar un trabajo que nos habíamos propuesto: traer una locomotora reparada de El Maitén a Esquel por vía", contó Sepúlveda.

La antigua locomotora de La Trochita fue reacondicionada en El Maitén y trasladada por vía hasta Esquel. EQS Notas

Según explicó, fue una tarea conjunta. Participaron el personal mecánico y operativo de El Maitén, junto con trabajadores de vía de esa localidad y de Esquel.

Por otro lado, la Municipalidad de Esquel y Vialidad Provincial aportaron equipos para reparar el trazado de las vías.

"Ahora tenemos dos locomotoras acá en Esquel para poder cumplir con lo que va a ser el mes de octubre", destacó el subgerente, quien agradeció "a todo el personal del tren, que se ha puesto a trabajar de forma muy intensa" para poder cumplir con el objetivo que se habían trazado. .

El cronograma de octubre 2026, con más salidas

El cronograma de octubre contempla viajes de lunes a sábado y en algunas jornadas, doble frecuencia para responder a la demanda.

"Estamos haciendo lunes, miércoles y viernes dos viajes diarios con La Trochita llena de gente. Después tenemos martes, jueves y sábado con un recorrido", detalló Sepúlveda.

Y agregó: "En el medio también se hacen los trabajos de mantenimiento y las reparaciones necesarias". La grilla ya fue difundida por los distintos canales de difusión del tren.

La respuesta del público, a decir del subgerente, ya se hace sentir.

"Hay bastante gente que anda paseando y gente local también que aprovecha para hacer el tren. Va empezando lo que va a ser la temporada fuerte de octubre", celebró.

El recorrido y los horarios de La Trochita

La formación está compuesta por siete vagones y tiene capacidad para 180 pasajeros.

El servicio parte de Esquel a las 10 y llega a Nahuel Pan aproximadamente una hora después.

Allí, los visitantes tienen tiempo para recorrer el paseo artesanal, el museo y otros espacios de la comunidad. El regreso se inicia al mediodía y el tren vuelve a Esquel alrededor de las 13.

Desde La Trochita recomiendan presentarse a las 9:30 para hacer el check-in previo al embarque.

Cuánto cuesta el viaje en octubre de 2026

Las tarifas vigentes para octubre de 2026 son de $96.000 para argentinos mayores de 12 años y de $58.000 para menores de 6 a 12. Los niños de 5 años o menos, en tanto, viajan gratis sin derecho a asiento.

Los chubutenses, en tanto, pagan un boleto de $77.000, mientras que el precio para los locales de Esquel y Trevelin es de $46.000.

La locomotora llegó a Esquel en coincidencia con el inicio de octubre de 2026, un mes de alta convocatoria de visitantes en la zona.

Los turistas internacionales, en tanto, deben pagar $168.000.

Hay precio especial para jubilados y estudiantes universitarios, con $ 71.000.

En tanto los residentes nacionales con Certificado Unico de Discapacidad (CUD) viajan gratis con derecho a un acompañante, sujeto a disponibilidad (hay dos cupos por salida).

Y existe una última tarifa, destinada al vagón especial para viajar con mascotas. El precio que tiene la compañía de un animal es de $ 23.000.

Cumbre de motorhomes

En este mes, las visitas al campo de tulipanes no son lo único que se destaca en la temporada alta primaveral en la zona cordillerana de Chubut.

El 7 de octubre, en coincidencia con la apertura del emprendimiento de flores multicolores, la estación de La Trochita en Esquel será escenario de una actividad especial.

Ese día recibirá a los cientos de participantes del 18.º Encuentro Sudamericano de Motorhomes, que llegan en sus vehículos desde distintas partes del país y de países de la región para darse cita en la zona cordillerana de Chubut.