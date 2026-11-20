Tras 6 allanamientos en Caleta Olivia, hay un detenido y buscan a dos sospechosos que habrían efectuado los disparos desde una moto. El medio, con custodia.

El dueño de la radio baleada en la Patagonia habló de una banda que actuó por encargo.

El dueño de la radio El Caletense, Emir Silva, sospecha que el ataque a balazos contra ese medio de Caleta Olivia , en Santa Cruz , fue obra de una banda que actuó por encargo de terceros, algo que la investigación todavía no confirma.

Por el hecho, ocurrido en la madrugada del 10 de noviembre de 2026 , hay un detenido y la policía de Santa Cruz busca a otros dos sospechosos.

La detención se concretó el miércoles 18 de noviembre , en el marco de seis allanamientos. El detenido sería quien manejaba una camioneta que cámaras de vigilancia de domicilios cercanos captaron pasando frente a la radio en varias oportunidades la noche del ataque, y que según piensan, habría dado apoyo a quienes dispararon desde la moto.

Sospecha de un ataque por encargo en Santa Cruz

Silva planteó su hipótesis en declaraciones a FM Del Viento, donde manifestó su preocupación por el atentado y dudas respecto de quiénes serían los responsables intelectuales, más allá de la persona ya detenida y los sospechosos que están siendo buscados.

El dueño de la radio definió a los atacantes como parte de “una banda que la mandan a efectivizar este tipo de cosas”.

El propietario aclaró que no dispone de información que permita señalar a una persona o grupo como responsable de una eventual orden a los atacantes.

Emir Silve, dueño de El Caltense.

Pero su planteo es que los autores materiales podrían haber obrado por indicación de terceros, algo que por ahora no está confirmado en la causa.

Silva afirmó además que no recibió amenazas directas antes de la balacera ni después, por lo que desconoce qué pudo haber motivado el atentado.

Según informó, está evaluando presentarse en la causa como querellante junto con su abogado, para intervenir formalmente en el expediente y seguir de cerca las actuaciones judiciales.

Los allanamientos en Caleta Olivia

Los procedimientos que derivaron en la detención del sospechoso comenzaron a las 6 de la mañana, ocho días después del ataque, y se desplegaron en distintos puntos de Caleta Olivia: los barrios 2 de Abril, Rotary 23, Güemes, 8 de Julio y César Campos. Fueron autorizados por el juez Marcos Pérez Soruco.

La hipótesis de los investigadores apunta a tres participantes: dos que habrían disparado desde una moto y un tercero que los esperaba para asistir la fuga.

Esa moto, que quedó registrada en cámaras cercanas a la radio, todavía no fue localizada, como tampoco el arma utilizada.

Cómo fue el ataque

Los disparos se produjeron alrededor de las 3:30 del 10 de noviembre de 2026, en inmediaciones de las calles Lavalle y Paso, a pocas cuadras del centro de Caleta Olivia. Se contabilizaron al menos 16 impactos de bala, que rompieron los vidrios del frente del edificio y alcanzaron también espacios internos, usados para reuniones de producción y para locución.

Los trabajadores descubrieron los destrozos cerca de las 7:30, al llegar para iniciar la programación habitual en el local, que tiene un amplio ventanal desde el que se ve el interior. Ante lo ocurrido, se suspendieron momentáneamente las transmisiones.

Las cámaras de seguridad de comercios cercanos permitieron establecer que los tiros habrían partido de una moto en la que viajaban dos personas, y se sospecha que contaron con al menos un vehículo de apoyo.

Según relató Silva, los atacantes habrían recorrido unas 40 cuadras, y el análisis de más de 100 registros audiovisuales fue determinante para reconstruir parte de la secuencia y avanzar en la identificación de uno de ellos.

Custodia policial las 24 horas

El ataque tuvo un fuerte impacto en el equipo de El Caletense. Si bien los empleados retomaron sus tareas, el episodio generó temor y preocupación entre quienes trabajan en el edificio.

Por eso se dispuso una custodia policial durante las 24 horas, un pedido que Silva había planteado primero ante el Ministerio de Seguridad y luego canalizó a través de la Fiscalía.

El dueño del medio sostuvo que la prioridad en este momento es proteger a los trabajadores y garantizar que puedan seguir con sus tareas en un contexto de seguridad, mientras se intenta determinar qué motivó la balacera y quiénes estuvieron detrás.

También destacó el acompañamiento de las autoridades provinciales y agradeció el contacto que mantuvo con el ministro de Seguridad (quien supervisó personalmente los allanamientos del 18 de noviembre) y con el gobernador Claudio Vidal.