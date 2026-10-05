Más de 2,3 millones de capullos vuelven a florecer en el paseo ubicado a 13 kilómetros de Trevelin, en Chubut. Lo que conviene saber antes de ir.

Arranca la temporada 2026 del campo de tulipanes: cuánto cuesta la entrada y los mejores días para visitarlo.

El Campo de Tulipanes de Trevelin , en Chubut , abre su temporada el 7 de octubre de 2026 y, en principio, recibirá visitantes hasta el 7 de noviembre , aunque como siempre, la fecha podría modificarse en función de diversas condiciones.

La plantación reúne más de 2,3 millones de flores en el Valle 16 de Octubre, con la Cordillera de los Andes de fondo.

Nació en 1996 , cuando la familia Ledesma empezó a cultivar tulipanes en la zona, a partir de capullos traídos de Europa.

Con el tiempo, y a emdida que fue avanzando en extensión, su emprendimiento se transformó en una de las postales más reconocibles de la primavera patagónica.

En los últimos años, además, empezó a ser un nuevo polo de atracción de turistas de distintos puntos del país y desde el exterior, en una época del año que, hasta ahora, para la zona de Esquel era de afluencia moderada.

Campo de Tulipanes 2026: horarios y precios

La entrada general al Campo de Tulipanes cuesta en 2026 $45.000 y los menores de 12 años ingresan sin cargo.

La compra anticipada online, a $42.000, estuvo disponible hasta el 30 de septiembre. Esas entradas no tienen fecha asignada y sirven para cualquier día de la temporada 2026.

Pero lo importante es saber que no hace falta reserva previa para ingresar. Se puede resolver en el momento en el lugar.

La compra online, de todo modos, permite agilizar el ingreso, una ventaja que conviene tener en cuenta especialmente si se va a ir en los días de mayor convocatoria, por lo general los fines de semana y también, un período específico durante el breve lapso, cuando los capullos se muestran en su máximo esplendor.

En cualquier caso, la información actualizada sobre el sitio se consulta en la web oficial de Tulipanes Patagonia. Y antes de salir para allá, lo mejor es chequear que no haya algún aviso importante.

El momento de máximo esplendor

El campo abre todos los días desde las 9 hasta las 19:00, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre.

En efecto: el espectáculo dura apenas unas semanas, y octubre es el mes clave.

Pero además, la floración de los tulipanes es progresiva y no todas las variedades abren al mismo tiempo, así que durante este corto período, el paisaje cambia de una semana a otra.

Del 15 de octubre al 7 de noviembre, el campo de Tulipanes ofrece todos sus colores.

Primero aparecen algunos colores, luego se suman otros y, en plena floración, el valle se llena de franjas rojas, amarillas, rosas, violetas y blancas frente a las montañas.

El momento exacto depende de las condiciones climáticas de cada año. Pero tampoco es tan azaroso y existe una recomendación al respecto: de este modo, el período para ver los tulipanes en su máximo esplendor va del 15 de octubre al 7 de noviembre.

Cómo llegar al Campo de Tulipanes de Chubut

El predio está sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de la pintoresca localidad cordillerana de Trevelin, y forma parte del circuito de la Ruta Galesa, junto a las Cascadas Nant y Fall o la Bodega Viñas del Nant y Fall, entre otras atracciones cercanas.

Se puede llegar en auto particular, con agencias de viajes locales que incluyen visitas al campo en sus excursiones, y también en remís o taxi desde el centro.

Quienes viajan sin auto tienen una opción más de transporte público: Transportes Jacobsen sale desde la Plaza Coronel Fontana, frente a Turismo, a las 10:00 y a las 14:15.

Los regresos son a las 14:45 y a las 19:00, y al igual que en la ida, no se requiere reserva.

Senderos, confitería y feria

Dentro del predio hay senderos para caminar entre las distintas variedades de flores y sacar fotos con los cerros alrededor.

También funciona una confitería con opciones para almorzar o tomar el té, que por supuesto se destaca con repostería galesa en un menú típico.

Además, hay una feria de artesanos con productos regionales.

La propuesta suma actividades culturales, con música en vivo y artistas locales, según la programación.

Cuanto cuesta el vuelo en globo en 2026

Otra de las propuestas del lugar durante octubre son es un vuelo cautivo en globo aerostático sobre el cultivo, propuesta que fue incorporada en las últimas temporadas.

El aparato volador tiene capacidad para hasta cinco pasajeros.

El ascenso y descenso para una vista panorámica dura unos 10 minutos y por supuesto, está sujeto al clima: solo se realiza con cielo despejado y sin viento.

Vuelos en globo aerostático sobre los campos de tulipanes de Trevelin.

Cuesta 150 dólares por persona, y en este caso es necesario reserva previa a través del operador Patagonia Bush Pilots, a cargo de este servicio. Además, claro, requiere pagar la entrada al predio.

La tarifa es premium. Pero quienes lo hacen cuentan que, desde el aire, las hileras de tulipanes se ven de manera inigualable, como una trama de colores que se recorta contra los Andes.

Visitas nocturnas y fiesta de los tulipanes

Las visitas nocturnas se organizan en fechas puntuales, como las noches de luna llena, también sujeto a las condiciones del clima.

La experiencia arranca durante la tarde, para aprovechar la luz oblicua que ofreen los últimos rayos de sol.

La fiesta de los tulipanes, en tanto, suele realizarse cada año el 7 de noviembre.