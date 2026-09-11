El Viejo Expreso Patagónico tiene alta demanda y ya ofrece 21 salidas para octubre, cuando florece el campo que llena de turistas la comarca andina de Chubut.

Cuánto cuesta viajar en La Trochita en la primavera 2026: los precios de la temporada de tulipanes.

Viajar en La Trochita durante la floración de tulipanes de la primavera de 2026 tendrá tarifas que van desde $46.000 para residentes de Esquel y Trevelin, en Chubut , hasta lois $168.000 para turistas internacionales, según el nuevo cuadro tarifario vigente entre octubre y diciembre de ese año.

El histórico tren a vapor, que une la primera de esas dos ciudades con Nahuel Pan, en la comarca andina, ya tiene 21 salidas confirmadas para octubre y, atento a la alta demanda que ya se registra en septiembre, evalúa incluso sumar más frecuencias .

Sucede que gran parte de los recorridos de octubre ya aparecen los boletos agotados .

"Ya tenemos 21 salidas confirmadas, que probablemente sigan sumando un par de viajes más, porque en su mayoría están agotadas ya esos y seguimos con consultas y demandas, así que esperamos poder seguir sumando viajes", sostuvo la coordinadora de viajes de La Trochita, Cynthia Hernández.

La demanda de pasajes para octubre está directamente vinculada a la llegada de turistas que buscan recorrer el campo de tulipanes del Valle 16 de Octubre, uno de los atractivos que en esta época del año se combina con paquetes turísticos que incluyen el viaje en el Viejo Expreso Patagónico, un paseo de fama internacional.

El campo de tulipanes de Trevelin, en Chubut: las visitas se combinan con los paseos en el viejo tren a vapor La Trochita.

Como muestra del interés que despierta La Trochita, aparece el hecho de que en septiembre, además de las salidas habituales de los sábados, se sumó un recorrido especial el miércoles 16, a pedido de un grupo de turistas extranjeros que se encontraba en la zona cordillerana de Chubut.

La salida más reciente del noveno mes del año tuvo, además, una convocatoria casi completa por la coincidencia con eventos locales.

"Estaba el encuentro de Esquel Danza, y muchas delegaciones ya habína pedido poder hacer el viaje, entonces se organizaron para visitarnos", relató Hernández, quien también mencionó al evento Mujer Originaria como otro factor que llenó la formación en el primer fin de semana del mes.

Según la coordinadora, agosto y septiembre son los de menor movimiento del año, mientras que octubre y noviembre concentran el mayor flujo de pasajeros, con una leve baja nuevamente en diciembre.

Los precios para viajar en el tren a vapor

El cuadro tarifario, vigente desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026 para el tramo Esquel-Nahuel Pan, ofrece precios diferenciados según la procedencia del pasajero, y también beneficios para distintos grupos.

Además, hay un boleto para mascotas, un servicio que fue incorporado recientemente, luego que se reglamentó esta posibilidad para el transporte público a nivel nacional.

Quedó establecido de la siguiente manera:

Turistas internacionales: $168.000

Residentes nacionales mayores: $96.000

Jubilados y estudiantes universitarios: $71.000

Menores de 6 a 12 años (residentes nacionales): $68.000

Residentes de Chubut mayores: $77.000

Menores de 6 a 12 años residentes en Esquel y Trevelin: $58.000

Residentes mayores en Esquel y Trevelin: $46.000

Titular con Certificado Único de Discapacidad (CUD): sin cargo, sujeto a disponibilidad (dos cupos por salida)

Acompañante de titular con CUD: sin cargo, sujeto a disponibilidad (dos cupos por salida)

Menores de 5 años: sin cargo, sin derecho a asiento

Mascotas: $23.000

Los responsables del paseo advierten que la disponibilidad de pasajes puede modificarse hasta 15 días antes de cada salida, ya que el servicio trabaja de forma coordinada con numerosos grupos que reservan con anticipación.

Una segunda locomotora en camino

Actualmente La Trochita opera con una sola locomotora, aunque desde la organización trabajan para sumar una segunda.

Hernández remarcó que esto permitiría afrontar eventuales inconvenientes y sostener la frecuencia prevista para la temporada de mayor movimiento.

Cada formación tiene capacidad para 186 pasajeros y desde la coordinación también evalúan incorporar salidas durante la tarde para ampliar la oferta ante la creciente demanda.

Cómo comprar los pasajes

La venta de pasajes se realiza a través de la página web oficial de La Trochita y de las agencias de turismo habilitadas en Esquel, Trevelin y El Bolsón, en Río Negro.

Además, hay un canal de WhatsApp disponible únicamente para consultas. Pero aclara que a través del +54 9 2945 335060 no se gestionan compras de boletos.