El ciclo de reproducción ya comenzó en las costas de Chubut. Cada año llega más de un millón y medio de pingüinos de Magallanes.

Temporada de pingüinos: arranca el avistaje en las colonias argentinas, entre ellas la más grande del mundo.

Los pingüinos de Magallanes ya comenzaron a arribar a las costas continentales de la patagonia argentina, y la provincia de Chubut puso en marcha el cronograma de avistaje en las tres colonias en las que se puede observar a estas aves que llegan para acondicionar sus nidos y reproducirse.

En el calendario dispuesto por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut , la primera en abrir sus puertas al turismo fue la Reserva Natural Estancia San Lorenzo, a 150 kilómetros de ruta desde Puerto Madryn.

La reserva ubicada en la Punta Norte de Península Valdés , que cada año recibe una colonia de cerca de 600.000 pingüinos, habilitó el acceso el pasado martes 8 de septiembre de 2026.

Punta Tombo, a punto de arrancar

El lunes 14 de septiembre será la fecha inaugural para el punto de avistaje más importante, el del Área Natural Protegida Punta Tombo, situada al sur de Rawson y a la que se llega a través de un viaje de unos 120 kilómetros desde la capital chubutense o poco más de 110 desde Trelew.

Punta Tombo es la colonia continental más grande del mundo y llega a albergar anualmente hasta un millón de pingüinos de Magallanes.

Pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, Chubut.

La última apertura de la temporada de avistaje de pingüinos en Chubut será la del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

La colonia ubicada más al sur de las tres, a algo menos de 300 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, iniciará los avistajes a partir del 2 de octubre de 2026.

Tarifas y descuentos

A diferencia de la estancia San Lorenzo, un establecimiento privado dentro de la Reserva Natural Península Valdés, las áreas protegidas de Punta Tombo y Cabo Dos Bahías son gestionadas por el gobierno provincial de Chubut.

Para Punta Tombo, las entradas al Área Natural Protegida ya están disponibles en la web oficial puntatombo.org, con tarifas diferenciadas para turistas argentinos, extranjeros y residentes en la provincia de Chubut que vayan a ver los pingüinos.

Estos son los precios para cada una de las categorías:

Argentinos (con DNI o licencia de conducir que acredite nacionalidad): $20.000. Menores de 6 a 11 años y jubilados, $10.000.

(con DNI o licencia de conducir que acredite nacionalidad): $20.000. Menores de 6 a 11 años y jubilados, $10.000. Extranjeros (con pasaporte vigente): $35.000. Menores de 6 a 11 años, $20.000.

(con pasaporte vigente): $35.000. Menores de 6 a 11 años, $20.000. Residentes en Chubut (con DNI que acredite domicilio en la provincia): $10.000. Menores de 6 a 11 años y jubilados, $8.000.

(con DNI que acredite domicilio en la provincia): $10.000. Menores de 6 a 11 años y jubilados, $8.000. La entrada es gratuita para menores de seis años, discapacitados y ex combatientes de Malvinas.

Para esta temporada en Punta Tombo se dispuso una renovación total y mejorado del acceso desde la Ruta Provincial 42, además de un nuevo ingreso completamente hormigonado que permitirá facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Además de la importante intervención en el camino de acceso, hubo también obras y mejoras vinculadas con los espacios destinados a recibir a los visitantes que llegan al área para realizar el recorrido y observar la fauna.

En este sentido, entre las acciones se incluyeron a la renovación del Centro de Interpretación, que incorpora una sala audiovisual inmersiva en el lugar donde estaba el antiguo microcine.