Así definió el abogado defensor lo que el suboficial le hizo frente a otros agentes, aunque no pudo convencer a la Justicia. La pena que pidió el fiscal.

Abuso sexual en una comisaría: condenan a un policía por una "broma pesada" a una compañera.

Un policía fue declarado penalmente responsable de abuso sexual simple en contexto de violencia de género contra una compañera de trabajo por un hecho que ocurrió en la Comisaría de Sarmiento , en Chubut , cuando el agresor tuvo conductas de carácter sexual inapropiadas frente a otros efectivos de la fuerza.

Según la denuncia , el suboficial de la fuerza provincial avanzó sobre la víctima de manera inapropiada mientras ésta se encontraba junto a un grupo de compañeros en la seccional.

El episodio ocurrió de manera pública, delante de otros integrantes de la comisaría, lo que provocó en la mujer vergüenza y humillación frente a sus colegas.

La fiscalía remarcó que el imputado, por su jerarquía dentro de la fuerza y su formación profesional, no podía desconocer la normativa vigente sobre violencia de género.

Según distintos testimonios reunidos durante el proceso, además, intentó en varias oportunidades que la víctima desistiera de radicar la denuncia en su contra.

¿Lo interpretó de manera equivocada?

Durante el juicio, la defensa del acusado, a cargo del abogado Enrique Paredes, sostuvo que el episodio había sido una "broma pesada" que la denunciante interpretó de manera equivocada.

La fiscalía rechazó ese planteo a partir del contexto de violencia de género y de las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La pena que pidió la fiscalía

En la audiencia de alegatos para definir la sanción, la procuradora Luciana Coppini solicitó al tribunal una pena de dos años de prisión de ejecución condicional (sin cumplimiento efectivo), además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La fiscalía pidió dos años de prisión en suspenso y inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el policía de Sarmiento, Chubut.

Entre los agravantes, la fiscalía destacó que el hecho ocurrió dentro de una comisaría, un espacio destinado a la protección y prevención del delito, y que el abuso fue cometido públicamente frente a compañeros de trabajo de la víctima.

Como único atenuante, se consideró que el acusado no registra antecedentes penales computables.

Reglas de conducta

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, Coppini pidió además que, en caso de una condena de ejecución condicional, el agresor cumpla reglas de conducta durante los próximos tres años.

De este modo pidió que le prohíban tener contacto con la víctima, que asista a un curso sobre violencia de género y que se le realice una evaluación profesional para determinar si necesita tratamiento psicológico.

La solicitud del defensor del policía

Por su parte, la defensa solicitó que se aplique el mínimo legal previsto para este tipo de delitos y pidió que se rechace el pedido de inhabilitación especial perpetua.

En la causa intervinieron también la funcionaria de fiscalía Tamara Bernardi y la profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima, Laura Mansilla. La calificación legal aplicada fue la de abuso sexual agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones, en contexto de violencia de género.

El juez Alejandro Rosales informó que dará a conocer la totalidad de la sentencia y la pena definitiva el 16 de septiembre de 2026.

Un comisario que le robaba a los presos

La comisaría de Sarmiento ya había sido noticia por un delito vinculado a uno de sus integrantes en octubre de 2025, cuando el jefe de la dependencia fue separado de su cargo.

La decisión se tomó luego de que una auditoría interna detectara presuntas irregularidades vinculadas al manejo de bienes pertenecientes a personas detenidas en esa seccional, y bajo custodia de la fuerza de seguridad.

Según informó la Jefatura de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, de la cual depende la dependencia de la localidad de la meseta, la investigación comenzó cuando se descubrió que el comisario Pablo Perrota, que había designado en el cargo en enero de 2025, había retirado de manera irregular objetos depositados en la dependencia policial.

La Unidad Regional dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, lo que derivó en allanamientos realizados bajo estricto hermetismo.

Igualmente, trascendió que en los procedimientos secuestraron diversos elementos que, según fuentes judiciales, perteneían a detenidos alojados en la comisaría bajo la custodia directa del jefe policial y su personal.

Frente a la situación, la Jefatura de Policía dispuso el inicio de actuaciones administrativas, el desplazamiento del comisario, el nombramiento de un nuevo jefe en la dependencia y el pase a disponibilidad preventiva del funcionario sospechado.

Al mismo tiempo, se iniciaron investigaciones en los ámbitos judicial y administrativo, con el objetivo de esclarecer su accionar y determinar responsabilidades.