Les quitaron por la fuerza al bebé que cuidaban: la dura denuncia de una pareja

Tuvieron al niño en guarda hasta que un abrupto operativo policial en plena ruta cambió sus vidas. A qué alto funcionario acusan de amenazas.

Grave denuncia de la pareja a la que le sacaron un bebé con la policía.

La pareja de La Pampa a la que le sacaron con la policía un bebé que tenía en guarda de tránsito denunció penalmente al director general de Niñez, Adolescencia y Familia provincia, Rodrigo Lofvall, al que acusan de presuntas amenazas , violencia institucional y violencia de género.

A la vez, convocaron a una movilización este jueves en Santa Rosa para reclamar justicia y pedir que el bebé les sea restituido.

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani -una pareja de la localidad pampeana de Rancul- actuaron como familia de contención de un bebé al que recibieron cuando tenían dos meses y debieron entregar por la fuerza a sus siete meses, en un operativo policial que se llevó a cabo este lunes 7 de septiembre.

Posteriormente, Díaz y Pizzani iniciaron un acampe frente a la casa de Gobierno provincial, en Santa Rosa.

Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz, la pareja de Rancul, La Pampa.

De acuerdo con lo que informaron, el martes la pareja fue recibida por un funcionario de la Secretaría de Gobierno, que se acercó hasta el lugar para escuchar el reclamo.

Durante ese encuentro, Díaz transmitió su indignación por el trato que, según relató, sufrió su esposa durante el operativo del día anterior, y sostuvo que a la pareja "la mantuvieron todo el tiempo con mentiras", impidiéndole ver nuevamente al niño hasta último momento.

Qué piden en la presentación judicial

La denuncia penal contra Lofvall fue presentada por Ana Laura Pizzani y por dos abogadas de un estudio jurídico que representó a la pareja, y está relacionada con el accionar durante el operativo del 7 de septiembre.

Al funcionario pampeano lo acusan de amenazas, violencia institucional y violencia de género en el marco del operativo.

En la presentación judicial también se incluyó un pedido de investigación respecto del hecho denunciado por Díaz según el cual se le impidió despedirse del niño pese a que habría habido un acuerdo verbal previo

También se pidió la preservación de cámaras de seguridad y testimonios del hecho.

Cómo fue el operativo en una ruta de La Pampa

El operativo policial en el cual la pareja fue interceptada cuando volvía a Rancul desde Santa Rosa, adonde había ido a pedir la tenencia definitiva del bebé, fue defendido por el ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, quien sostuvo que el Estado provincial actuó "en cumplimiento de una orden judicial".

El lunes, un retén policial demoró a la pareja en la Ruta Nacional 35, a la altura de Castex.

En un momento de tensión, Joaquín y Ana Laura se negaron a entregar allí al bebé.

Por último, tras ser informados de la situación judicial que afrontaban, acordaron ponerle punto final al viaje hacia Rancul y regresar a Santa Rosa, donde se concretó la entrega pasadas las 18.30 de ese mismo día.

El pedido inicial de la pareja fue llevar ellos mismos al niño hasta Santa Rosa, pero esto no fue autorizado y solo se permitió que la mujer lo acompañara durante el traslado en un auto de la Policía.

Por fin, en medio de una pequeña manifestación que se produjo junto a la sede de Niñez y en la que estuvieron, entre otros, la diputada provincial Sandra Fonseca y el exintendente Juan Carlos Tierno respaldando a la pareja, la madre de contención ingresó a la oficina y entregó al niño.

Díaz, mientras tanto, debió aguardar fuera de la dependencia oficial ya que no se lo autorizó a tomar parte en el trámite.