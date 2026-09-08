Giro tras la muerte del nene de 9 años que cayó al vacío: por qué investigan a la niñera

La Policía de Chubut secuestró el teléfono de la mujer de 39 años que cuidaba al menor. Buscan determinar si la caída fue accidente o negligencia.

Tras la muerte del nene de 9 años que cayó desde un séptimo piso, secuestraron el teléfono de la niñera.

La investigación de la muerte de un nene de 9 años que cayó al vacío desde un séptimo piso en un complejo de edificios de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , apunta ahora a determinar si se trató de un accidente imprevisible o hubo algún tipo de negligencia relacionada con el hecho.

El trágico episodio se produjo este lunes 7 de septiembre en el complejo Las Torres , de Comodoro Rivadavia.

El nene cayó desde una ventana del departamento donde se encontraba al cuidado de una mujer de 39 años, en la Torre III del complejo habitacional, e impactó contra el toldo de un kiosco.

De inmediato, vecinos que advirtieron lo ocurrido comenzaron a pedir ayuda y el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti pero, pese a los esfuerzos por reanimarlo, llegó sin vida a la guardia.

La mujer que estaba a cargo de su cuidado fue demorada y trasladada a la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia, donde permaneció por un lapso de unas cinco horas y fue dejada en libertad cerca de las 21.30 de este lunes.

El nene cayó desde la ventana de un departamento del complejo Las Torres, de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó que la niñera había sido demorada según lo establece el artículo 215 del Código Procesal Penal y mencionó que inmediatamente después de la tragedia "se encontraba en una crisis de nervios", por lo que en ese momento no se le pudo tomar ningún tipo de entrevista.

Mulero puntualizó, asimismo, que se procedió al secuestro del teléfono celular de la mujer y también el del niño.

"Se trepó a la ventana y cayó"

El drama se desató en el complejo Las Torres alrededor de las 14 de este lunes.

“Se trataría de una muerte accidental, pero no se puede descartar ningún tipo de hipótesis", indicó el comisario.

"El menor se encontraba en ese momento solo y, por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana y cayó al vacío", agregó.

“Había llegado después de asistir al colegio, y lo único que podemos establecer es que se encontraba solo con la niñera", completó el comisario.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de Comodoro Rivadavia para la correspondiente autopsia.

Nada fue suficiente

Un sereno que se encontraba en el sector al momento del hecho contó cómo fueron los instantes posteriores a la trágica caída.

"Yo sentí los gritos nada más. Estaba adentro, terminaba de almorzar y sentía gritos. En un ratito se llenó de gente y estaban todos llorando", relató desde el lugar del fatal accidente, según lo consignado por el diario Crónica.

El hombre explicó, además, que el lugar donde cayó el pequeño no resultó de fácil acceso para los servicios de emergencia y que incluso él tuvo que colaborar con los agentes de la policía que trabajaban para llegar hasta el sitio de la caída. "Me pidieron la escalera", contó.

Personal policial y de Bomberos trabajaron en el sector para asistir en el operativo y avanzar con las primeras actuaciones.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, el arribo de la ambulancia se produjo rápidamente, pero no fue suficiente para salvar la vida del pequeño, que murió a causa del impacto.