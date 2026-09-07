Murió un nene de 9 años que cayó de una torre de departamentos

Impactó contra el toldo de un kiosco del mismo edificio, en un complejo habitacional de Comodoro Rivadavia. Testigos contaron que estaba con la niñera.

Murió un nene de 9 años que cayó desde un quinto piso.

Un nene de 9 años murió este lunes 7 de septiembre de 2026 luego de caer desde el quinto piso de un edificio de Comodoro Rivadavia , en Chubut .

El menor fue asistido de urgencia por una ambulancia y trasladado de inmediato al Hospital Regional , donde posteriormente confirmaron su fallecimiento .

Según las primeras versiones conocidas en el lugar, el menor se encontraba al cuidado de una niñera al momento del hecho, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.

Dudas sobre la altura exacta de la caída

Otro dato que, minutos después de la confirmación de la muerte del niño, no estaba del todo claro es la altura exacta de la ventana desde la que habría caído al vacío.

Las primeras versiones conocidas en el lugar indicaron que se había producido desde un quinto piso.

Sin embargo, con el correr de las horas surgieron dudas al respecto y otras versiones sobre la altura exacta, por lo que se esperaba una confirmación precisa de la información por parte de las autoridades que intervinieron.

Los bomberos de Comodoro Rivadvia, en el complejo habitacional donde sucedió la trágica muerte del nene de 9 años.

En la caída, el nene impactó contra el toldo de un kiosco de la Torre III del complejo habitacional Las Torres.

Fueron los vecinos del lugar quienes, al advertir lo ocurrido, comenzaron a pedir ayuda de inmediato.

Traslado inmediato

Una ambulancia llegó rápido al lugar y el nene recibió asistencia médica en el momento.

Pese a la intervención de los equipos de emergencia, se confirmó después su muerte en el Hospital Regional.

Personal policial y de Bomberos trabajó en el sector para asistir en el operativo y avanzar con las primeras actuaciones, ante un hecho que genera conmoción entre los vecinos del complejo.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro del departamento antes de la caída y reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

"Sentí los gritos"

Un sereno que se encontraba en el sector al momento del hecho contó cómo fueron los instantes posteriores a la trágica caída.

"Yo sentí los gritos nada más. Estaba adentro, terminaba de almorzar y sentía gritos. En un ratito se llenó de gente y estaban todos llorando", relató desde el lugar del fatal accidente, según lo consignado por Diario Crónica.

El menor fue trasladado de inmediato al hospital regional de Comodoro Rivadavia, donde se confirmó su fallecimiento.

El hombre colaboró además con los agentes de la policía que trabajaban para llegar hasta el lugar donde había caído el niño. "Me pidieron la escalera", contó.

Según su testimonio, algunos vecinos también se acercaron para intentar ayudar mientras llegaban los servicios de emergencia.

"Lo llevaron al hospital rápido, lo llevaron urgente", aseguró sobre la rapidez del operativo.

El hombre también contó que pudo escuchar parte de las conversaciones que se dieron en el lugar mientras se desarrollaba el operativo, y que en esas circunstancia pudo ver en el lugar a una mujer que fue identificada por varios vecinos como la niñera del menor. Según aseguró, estuvo hablando con efectivos policiales.