Tragedia en la Ruta 17: qué se sabe del hombre que murió y qué pasó con el conductor del auto

La víctima tenía unos 37 años y trabajaba para una empresa petrolera. El automovilista quedó detenido y la Fiscalía ordenó pericias sobre el vehículo.

Accidente fatal en Añelo a la altura de la Ruta 17.

El accidente fatal ocurrido este domingo sobre la Ruta Provincial 17 , en cercanías de Añelo, dejó como saldo la muerte de un hombre. Con el avance de las primeras diligencias se pudieron conocer nuevos detalles sobre el hecho: el conductor involucrado permaneció en el lugar, fue quien dio aviso a la Policía y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

La víctima tenía alrededor de 37 años y, según pudo confirmar la Policía a LM Neuquén , se encontraba vinculada laboralmente con una empresa de servicios petroleros de la zona. Durante varias horas, los investigadores trabajaron para confirmar su identidad y tratar de establecer contacto con sus familiares.

El comisario inspector Freddy Rivera, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Vaca Muerta, explicó a LM Neuquén que el procedimiento comenzó alrededor de las 6:40, cuando personal de la Comisaría Décima de Añelo tomó conocimiento del siniestro y se dirigió hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al hombre sobre la cinta asfáltica. Poco después, personal médico del hospital de Añelo constató que había fallecido.

El conductor estaba en el lugar y llamó a la Policía

Uno de los datos que pudo ser confirmado durante la investigación es que el automovilista involucrado no escapó luego del impacto. Según explicó Rivera, cuando arribó la patrulla policial, las partes involucradas se encontraban en el lugar. El propio conductor había dado aviso de lo ocurrido, lo que permitió activar rápidamente el procedimiento y preservar la escena para las pericias.

El hombre, mayor de edad, conducía un vehículo tipo sedán de cinco puertas. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de la investigación judicial.

“Él mismo es el que da aviso”, confirmó el comisario durante la entrevista, al explicar cómo se inició la intervención policial.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía. La fiscal María Eugenia Titanti ordenó distintas diligencias para determinar cómo continuará la causa y avanzar en la reconstrucción del accidente.

Por el momento, será clave el resultado de las pericias sobre el vehículo y el lugar del impacto. Esos estudios permitirán determinar, entre otros aspectos, la mecánica del atropello y las condiciones en las que circulaba el automóvil.

Quién era el hombre que murió

A medida que avanzaron las horas, la investigación también permitió confirmar la identidad de la víctima.

En un primer momento, los investigadores comenzaron a vincular al fallecido con un trabajador de una empresa de servicios petroleros. Para corroborarlo, tomaron contacto con sus supervisores y responsables de la firma.

Rivera contó que durante la tarde todavía se realizaban diligencias para ubicar a algún familiar del hombre. Finalmente, la identidad pudo ser ratificada a partir de la documentación personal que se encontraba en su lugar de alojamiento.

El comisario indicó que el trabajador era de la zona y que tenía domicilio en las cercanías, aunque no precisó que fuera oriundo de Añelo. La víctima tenía aproximadamente 37 años.

El accidente ocurrió antes del amanecer

Otro de los elementos que aparece en la investigación es la escasa iluminación existente en el sector donde ocurrió el siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 6:40, cuando todavía no había amanecido por completo. Rivera explicó que se trataba de un momento del día con poca luz natural y que, además, el sector no cuenta con una iluminación artificial adecuada.

“No hay muy buena iluminación”, señaló el comisario, al describir las condiciones del lugar.

De acuerdo con su explicación, la iluminación existente se concentra principalmente en algunos sectores vinculados con calles que corren en paralelo y zonas próximas. La ruta, en cambio, presenta sectores oscuros durante las primeras horas de la mañana.

Este dato será tenido en cuenta por los investigadores, aunque por ahora no se estableció si la falta de iluminación tuvo una incidencia directa en el accidente.

Qué busca determinar la Justicia

La investigación deberá reconstruir con precisión qué ocurrió en los minutos previos al impacto y por qué el trabajador terminó sobre la calzada en el momento en que circulaba el automóvil. Para eso, la Fiscalía dispuso distintas medidas y la Policía continúa trabajando en la recolección de elementos que puedan aportar información sobre el hecho.

El vehículo involucrado permanece secuestrado y será sometido a las pericias correspondientes. También se analizará la escena del accidente para establecer la trayectoria del automóvil, el punto de impacto y la posición en la que se encontraba la víctima.

Por ahora, el conductor continúa detenido a disposición de la Justicia. La Fiscalía deberá evaluar los resultados de las diligencias ordenadas para definir los próximos pasos de la causa.

La investigación recién comienza y será el resultado de las pericias el que permita determinar con mayor precisión cómo ocurrió el atropello que terminó con la vida del hombre.