La justicia allanó al padre y le encontró armas sin declarar y municiones. Ya hubo al menos 12 mensajes intimidantes en colegios de la provincia.

"Los voy a matar a tiros", gritó un chico de 13 años en una escuela de La Pampa: en su casa había un arsenal.

En medio de la ola de amenazas anónimas de tiroteo en escuelas de distintos puntos de la Argentina, incluido Neuquén , un alumno fue un paso más lejos en La Pampa.

Esta vez no fue un mensaje escrito en algún lugar visible. A cara limpia y a los gritos, el chico de 13 años amenazó con dispararles a docentes y autoridades de su colegio .

"Los voy a matar a todos a tiros ", gritó en medio del aula.

El episodio sucedió durante el horario de clases del viernes 17 de abril y el chico más tarde se justificó diciendo que hizo un chiste. Aún así, desde el establecimiento de la localidad de Rancul hicieron la denuncia correspondiente y la Justicia ordenó allanamientos urgentes.

Lo sorprendente es que en la vivienda del padre del menor de edad encontraron varias armas sin declarar.

El episodio se suma a una oleada que a este lunes 20 de abril de 2026 llega a al menos 12 amenazas de tiroteo en escuelas de la provincia, en general con mensajes anónimos que se dejan escritos en los establecimientos.

La amenaza en un aula de La Pampa

El caso presencial de Rancul ocurrió, en cambio, a viva voz y en plena jornada escolar.

El adolescente expresó ante compañeros y personal del colegio su intención de atacar a docentes, señalando incluso los nombres de algunos como posibles blancos.

Fue la asesora pedagógica del establecimiento quien hizo la denuncia ante las autoridades.

Cuando lo confrontaron, el menor intentó desdecirse y aseguró que era un "chiste".

Más allá de su justificación, ante la gravedad de sus dichos y el contexto de las amenazas reiteradas en escuelas de todo el país, activaron inmediatamente los protocolos de seguridad.

Arsenal en la casa del padre

Por orden del juez de control Diego Ambrogetti, de la Segunda Circunscripción Judicial pampeana, se realizaron allanamientos en los domicilios de la madre y el padre del menor. El hallazgo más relevante fue en la casa del segundo, quien —según información policial— practicaría caza.

Allí, los efectivos de la Comisaría Departamental de Rancul, bajo coordinación del subcomisario Gustavo Tévez, secuestraron un importante arsenal: dos carabinas calibre 22, una pistola calibre .380, una escopeta doble caño, municiones de distintos calibres, visores nocturnos e infrarrojos y documentación vinculada al armamento.

Amenazas de tiroteo en escuelas de La Pampa Muchas de las amenazas de tiroteo en escuelas suelen aparecer escritas con marcador en los azulejos de los baños.

Sin embargo, ninguna de las armas contaba con la habilitación legal correspondiente. También se incautaron dispositivos electrónicos para su análisis pericial.

El descubrimiento derivó en una causa paralela "por tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, imputando al progenitor", según confirmó el fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación.

En el caso puntual de la amenaza del menor, en tanto, quedó en manos de la Oficina Penal Juvenil, encabezada por la fiscal Emilia Buffone.

Los casos en La Pampa

El caso de Rancul no es un hecho aislado.

Hasta este lunes, La Pampa acumula al menos 12 amenazas de tiroteos en establecimientos educativos distribuidos en varias localidades.

Santa Rosa: se registraron varias denuncias en tres colegios, la última de ellas este lunes, con un autor identificado; un niño de 12 años que habría difundido los mensajes a través de redes sociales, según informaron fuentes de la investigación a Diario Textual.

se registraron varias denuncias en tres colegios, la última de ellas este lunes, con un autor identificado; un niño de 12 años que habría difundido los mensajes a través de redes sociales, según informaron fuentes de la investigación a Diario Textual. General Pico: apareció este lunes una pintada en el Colegio Normal con el mensaje "Lunes 20 tiroteo. Nadie se salva".

apareció este lunes una pintada en el Colegio Normal con el mensaje "Lunes 20 tiroteo. Nadie se salva". Jacinto Arauz: se detectó otro caso sin autor identificado;

se detectó otro caso sin autor identificado; General Acha: se investigan dos episodios con inscripciones en paredes;

se investigan dos episodios con inscripciones en paredes; 25 de Mayo: hay una causa abierta sin avances en la identificación del responsable.

"Se pudo determinar que las personas son todas menores de 16 años, por lo tanto totalmente inimputables", resaltó el fiscal, quien explicó que el nuevo régimen penal juvenil —que baja la edad de imputabilidad a 14 años— entra en vigencia a mediados de septiembre de 2026.

Hasta entonces, todos los casos registrados cuyos responsables identificados tienen menos de 16 años, quedan fuera del alcance penal directo.

Retos virales, el patrón común

El fiscal Komarofky, quien lleva varias de estas investigaciones en paralelo, apuntó a un denominador común: "Todo apunta a un patrón, de seguir esas cadenas a través de las redes sociales y esos retos virales".

Ante la acumulación de casos, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que el Gobierno provincial se constituyera formalmente como parte querellante en todas las causas.

La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno, con el objetivo declarado de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo.