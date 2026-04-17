Amenazas de tiroteos en escuelas: la foto de un chico con un rifle generó más miedo en Río Gallegos

La subieron a un estado de Whatsapp y se viralizó en los grupos de padres y madres de colegios. “Inoportuno”, coincidieron cuando se supo de qué se trataba.

Amenazas de tiroteo en escuelas: la foto de un chico con un rifle generó más miedo en Río Gallegos (imagen ilustrativa).

La ola de amenazas de tiroteos en escuelas de distintos puntos de la Argentina sumó un nuevo episodio perturbador en Río Gallegos , producto de un acto de cierta torpeza.

Este jueves comenzó a circular en los grupos de padres y madres de Whatsapp la foto de un adolescente apuntando con un rifle , que rápidamente aumentó el temor en un día que ya estaba marcado por la aparición de amenazas de tiroteo en al menos dos colegios de la capital de Santa Cruz , como está sucediendo en otras ciudades.

Según se explicaba, la imagen en cuestión fue publicada en un estado de WhatsApp , acompañada por el emoji de una corona de rey.

En el contexto de las amenazas, el posteo se hizo lo suficientemente ambiguo como para que muchos lo asociaran con el problema que tiene en vilo al sistema educativo. Y enseguida se dispararon las especulaciones y se intensificó la alarma que ya se había generado con las amenazas.

"Lo comparto porque como madre, me da miedo", expresó en las redes una mujer al dar cuenta de la foto que circulaba entre los grupos de padres de la aplicacion de mensajería, sintetizando el sentimiento general..

Sin vínculo con las amenazas

Sin embargo, horas más tarde se supo que, en realidad, no había por qué preocuparse, al menos en lo vinculado puntualmente a esta inquietante foto que mostraba a un menor armado.

Según pudo averiguar el diario local La Opinión Austral, el menor de la imagen practicaría tiro deportivo en el Tiro Federal Patria de Río Gallegos. Y la imagen la había difundido su madre, presuntamente orgullosa con la actividad de su hijo.

Algo que en cualquier otro momento hubiera pasado inadvertido se hizo viral.

Tiro Federal Patria - Río Gallegos El club Tiro Federal Patria, de Río Gallegos, Santa Cruz. Instagram Tiro Federal Patria

Cuando se supo el verdadero origen y también que las autoridades locales no establecían ningún vínculo entre ese estado de Whatsapp y los mensajes amenazantes hallados en escuelas, el ánimo cambió.

.Los padres pasaron del miedo a la incredulidad y cierto en ojo. La mayoría coincidió, según consigna el mismo medio que desentrañó el trasfondo del caso, en que la publicación fue, como mínimo, “inoportuna”.

Mensajes en los baños de dos industriales

El episodio se produjo en el marco de un día de alta tensión para los colegios Industrial N°4 e Industrial N°6, que fueron blanco de amenazas de tiroteo: en los dos casos, aparecieron mensajes intimidantes escritos en los baños.

Uno de los textos hallados no dejaba manucho lugar a dudas: "Tiroteo mañana 17/04/2026 en la escuela, nadie se salva!!", decía.

El contenido del mensaje, sumado al alerta nacional por los casos que se repiten en todas partes, derivó en la activación de protocolos de seguridad y en la intervención inmediata de la policía en los dos establecimientos.

Amenazas tiroteo En Río Gallegos hallaron mensajes intimidatorios en los baños de dos escuelas industriales (imagen ilustrativa).

La situación no se limitó a la capital provincial. Según se informó, otra ciudad importante, Caleta Olivia, y localidades como Piedra Buena, Las Heras, Puerto Deseado y Puerto San Julián también registraron advertencias similares en las últimas horas.

Las autoridades de Santa Cruz avanzan en la investigación para determinar el origen de los mensajes y si existe algún tipo de conexión entre los distintos casos registrados en la provincia.